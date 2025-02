Los concellos del sur de la provincia crean una ruta con 14 fiestas sostenibles

El grupo Galicia Suroeste, que integra catorce concellos de las comarcas de A Louriña, Redondela, Baixo Miño y Val Miñor, inicia los trabajos para crear una ruta de «Fiestas Sostenibles». La iniciativa da continuidad a una experiencia piloto, pionera en Galicia, con la que busca ser un referente en la responsabilidad compartida y en la lucha contra el cambio climático.

Dicha experiencia piloto arrancó el año pasado con la certificación de las primeras cinco «Fiestas Sostenibles» en colaboración con los concellos y las comisiones y asociaciones de fiestas. Estas fueron la de Ovos Fritos con Chourizo de Nigrán, la Festa da Chula de Moscoso en Pazos de Borbén, la Festa da Zorza de Ventín en Fornelos de Montes, la Festa dos Callos en Porriño y las Xornadas Micolóxicas de Mos. Esta catalogación como «Fiesta Sostenible» conllevó la importación de una formación específica con protocolos de actuación, la comprobación in situ de las medidas implantadas y un plan de mejora personalizado para seguir alcanzando los objetivos en la búsqueda de la sostenibilidad medioambiental total.

La nueva fase del proyecto consiste en la creación de una guía con las 14 fiestas más importantes y representativas del territorio y su certificación como «Fiesta Sostenible». La primera en entrar a formar parte de la ruta será el Entroido de Goián, en Tomiño, el próximo 28 de febrero.

Siguientes citas

Las siguientes fiestas serán la Festa da Cacheira en Pazos de Borbén, la Festa da Ostra en Soutomaior, el Encontro de Viños da Raia en Tui, la Festa do Choco en Redondela, la Festa da Empanada de Pan de Millo en Mos, la Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira en A Guarda, la Feira do Viño de O Rosal, la Festa Gastronómica da Chanfaina e da Carne do Suído en Fornelos de Montes, la Festa do Xurelo Asado en Gondomar, la Festa dos Ovos Fritos con Chourizo en Nigrán, la Festa e Degustación da Carne de Potro de Torroña en Oia, la Festa dos Callos en Porriño y la Arribada, en Baiona, que será certificada en la edición del próximo año.