Redondela falará galego «Unha semaniña enteira»

Redondela pon en marcha o reto «Unha semaniña enteira», unha iniciativa impulsada polos institutos de Redondela vencellada á celebración do Día de Rosalía, á cal se suman máis sectores sociais e o propio Concello. Este reto promove o uso do galego oral durante as 24 horas dos sete días da semana, do 17 ao 23 de febreiro. A alcaldesa, Digna Rivas, explicou na presentación, onte na Alameda de Chapela, que desde o Concello quixeron implicar a distintos sectores e asociacións, clubs deportivos, comercio, etc. Para iso elaboráronse unhas chapas con dous modelos co rostro de Rosalía entre os participantes co lema da campaña. Este ano as chapas foron elaboradas pola Asociación Lenda de Saúde Mental «que tan boa labor social fai en Redondela».

A profesora de galego no IES Mendiño e responsable da iniciativa, Olga Nogueira, explicou que este reto naceu nos institutos «da necesidade de fomentar o uso do galego entre os mozos e mozas», xa que nos centros constatan que uso da lingua do país cada ano é menor.

A rexedora local lembrou que o pasado ano fixéronse actividades nos mercados e prazas, e que nesta ocasión deuse un impulso ao galego no deporte, comezando por unha mobilización dos clubs deportivos de Chapela «porque é onde se atopa a Alameda Rosalía de Castro» e pediulles que sexan «o exemplo e o modelo a seguir en canto á normalización da lingua».

O Conservatorio Municipal organiza para o vindeiro martes 18, ás 19.00 horas, un concerto con repertorio galego para celebrar esta Semaniña Enteira.