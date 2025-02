Soutomaior reformará el cierre del campo de fútbol municipal Graciano Padín

Soutomaior ya tiene sobre la mesa el proyecto para reformar por completo el cierre exterior del campo de fútbol municipal Graciano Padín, una actuación que permitirá subsanar este año los numerosos desperfectos que tiene el muro principal desde hace años, dotándolo de una estructura integrada con el resto del cierre exterior. Las obras, en las que se invertirán más de 100.000 euros, también contempla el cambio de las redes protectoras de los dos fondos tras las porterías y la renovación del actual sistema de riego.

Con esta actuación el gobierno local avanza en la segunda fase del arreglo del campo Graciano Padín, después de invertir el pasado año casi 60.000 euros en el arreglo del acceso principal al recinto deportivo y en varias instalaciones, además de otros 20.000 euros para la instalación de un sistema de aerotermia en los vestuarios.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, revisa el cierre del campo de fútbol. / FdV

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destaca que con este esfuerzo inversor «o campo deixará de estar no século pasado e pasará a ser un recinto deportivo do século XXI, poñéndose á altura doutras instalacións deportivas municipais nas que tamén se están a realizar importantes actuacións». Además justifica que el campo Graciano Padín lo emplean cada semana más de 200 deportistas del municipio de equipos de distintas categorías, que merecen unas instalaciones deportivas a la altura. Además, los fines de semana es visitado por decenas de equipos de toda la provincia para disputar los partidos contra los equipos locales.

El regidor local subrayó la importante gestión en realizada en la parroquia de Soutomaior desde el inicio del mandato. «Estamos a realizar máis investimentos ca nunca na historia, a praza na carreira de bolos da Pedreira, os asfaltados nos diferentes barrios, os proxectos para unha praza na Casa do Concello e a reurbanización e mellora do Val-Sobral... a iso hai que sumarlle os proxectos nos que estamos traballando para todos os barrios do concello. Esta é a transformación rural e urbana que Soutomaior necesitaba», concluye.