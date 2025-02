Alumnos del IES Tomiño encuentran un perro muerto dentro de bolsas de basura en una playa de A Guarda

La organización conservacionista de carácter naturalista y ecológico Anabam se ha hecho eco de un desagradable y cruel descubrimiento, hecho esta semana en la playa de Camposancos (A Guarda).

Esta asociación, cuya área de trabajo es la comarca gallego-portuguesa de O Baixo Miño, desarrolla actividades y proyectos relacionados con el patrimonio natural, la educación ambiental y el patrimonio cultural y etnográfico relacionados directa o indirectamente con la naturaleza. Entre esas acciones, la asociación promueve visitas escolares a diferentes lugares de ese entorno, como la que recorre el pinar y la playa de Camposancos, en la desembocadura del Miño. Allí enseñan a los alumnos a buscar huellas, señales y rastros de los animales que frecuentan el lugar, además de intentar identificar a quién corresponde.

Este pasado martes participaron en esta actividad estudiantes del IES de Tomiño. Durante la visita, se vieron sorprendidos por un atado sospechoso cuyo interior portaba un triste hallazgo: un perro muerto que estaba oculto dentro de varias bolsas negras.

Relata Anabam en sus redes sociales, junto a un vídeo grabado que muestra el proceso de la apertura de las bolsas que «cando todo marchaba sobre rodas, nun ambiente sumamente agradable, demos cunha bolsa negra, xusto entre o tramo do Muíño e do Puntal, na praia de Camposancos. Ao presionar a bolsa xa pensamos no peor».

Cuando empezaron a abrirla con palos, observaron que otra bolsa no les permitía ver el interior, así que tuvieron que romperla para hallar una tercera bolsa. «Por fin chegamos ao contido. Un can de medio tamaño, de cor amarelento, achábase no interior desas tres bolsas. Estaba aínda fresco. O primeiro pensamento, nada agradable, por certo, foi para o autor, un malnacido, sen escrúpulos».

Avisaron al Seprona que les aconsejó contactar con la Policía Local para proceder a la retirada del cadáver y comprobar si tenía chip, algo que «lamentablemente» no fue así.