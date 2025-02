Soutomaior humanizará la carretera principal del Val-Sobral hasta Lourido

El gobierno local de Soutomaior invertirá 170.000 euros para la reurbanización, mejora y humanización del Val-Sobral. En concreto, la actuación consistirá en el asfaltado y adecuación de un tramo de carretera de casi 800 metros, que van desde la zona de Chan, en Sobral, hasta el límite de Chan de Moreira, en el acceso al barrio de Lourido.

Además del arreglo del vial, el proyecto también contempla el acondicionamiento de tres núcleos a lo largo del tramo. Se trata de tres zonas que actualmente funcionan como punto de encuentro para los vecinos del barrio y en las que el gobierno local actuará para su conversión en pequeñas plazas. Así, se convertirán en espacios más amables y humanizados para el vecindario, con tráfico calmado e integradas con el ámbito arquitectónico de cada lugar.

Esta importante actuación se suma la otras ya realizadas en la parroquia de Soutomaior desde el inicio del mandato y otras que se completarán en los próximos meses. Así, se construyó ya en A Pedreira el primer núcleo de centralidad de la parroquia,una gran plaza en el entorno de la Casa do Pobo; y presentó el proyecto para la creación de otro núcleo de centralidad en el entorno de la Casa Consistorial. El gobierno local también avanzará en las próximas semanas con su plan de asfaltados en Romariz, Lourido, Moreira, Salgueirón... entre otros.

El alcalde, Manu Lourenzo, señaló que «con esta actuación daremos solución a varias das deficiencias que presenta desde hai anos o Val-Sobral, como pode ser o mal estado xeneralizado da estrada principal e as dificultades de acceso en varios puntos. Ademais, coa creación das tres pequenas prazas, poremos o barrio do Val-Sobral á altura do que merece a súa veciñanza», subrayó.