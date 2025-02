La eurociudad Tui-Valença ofrece un concierto por sus trece años de cooperación

La eurociudad Tui-Valença celebra trece años de cooperación transfronteriza con un concierto a cargo de cuatro formaciones de ambos lados del Miño. Se celebrará este sábado a las 21.00 horas en el teatro municipal tudense. Ayer se cumplieron trece años de la firma del protocolo entre ambos municipios con el que se materializó la creación de la eurociudad, plasmando a nivel institucional las relaciones que desde hace siglos mantienen ambas poblaciones.

Bajo la dirección de Eloy Carrera, un centenar de músicos ofrecerán un repertorio con temas tan emblemáticos de diferentes estilos y épocas como Sweet Caroline, de Neil Diamond, Don’t let me down, de The Beatles o Superstition, de Stevie Wonder, entre otros.