Arranca el jucio contra cuatro presuntos furtivos, «cazados» 38 veces en dos años

Cuatro presuntos percebeiros furtivos de Baiona se sentarán este mes en el banquillo de los acusados del Juzgado Penal número 3 de Vigo por cuatro delitos continuados contra la fauna y uno de quebrantamiento de condena para el que sería el «cabecilla» del grupo, el cual ya había sido condenado en 2022 a cuatro años de inhabilitación para la profesión u oficio relacionados con el marisqueo y la pesca, también por un delito continuado contra la fauna.

El Fiscal pide para tres de ellos diez meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con declaración de responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y cuatro años de inhabilitación especial para realizar actividades de marisqueo y pesca. Por su parte, para el presunto «líder» del grupo, la pena que reclama el Ministerio Fiscal es mayor, de quince meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con declaración de responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas; cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para realizar actividades de marisqueo y pesca y, por el delito de quebrantamiento de condena, otros quince meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, también con pena de prisión si no paga dichas cuotas.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo ha instruido esta macrocausa, tras dos años de seguimiento a los cuatro investigados. Durante este tiempo, desde julio de 2021 hasta mayo de 2023, les incautaron un total de 661,9 kilos de percebe en 38 operaciones de acuerdo con la Guardia Civil, que abrió la investigación. El modus operandi era siempre muy parecido, había un líder, el único titular de un permiso de explotación a pie para percebe, aunque inhabilitado para el ejercicio de la pesca o marisqueo; dos ejecutores del marisqueo y un encargado de vigilar y alertar al resto cuando aparecían los guardapescas o la Guardia Civil. Actuaban en zonas costeras gestionadas por las Cofradías de Pescadores La Anunciada, de Baiona, y Santa Tecla, de A Guarda.

Precisamente la cofradía de Baiona es acusación particular en la causa, y reclama, a mayores, la comisión de un delito de pertenencia a banda organizada, solicitando cuatro años de prisión para el supuesto cabecilla y para los dos miembros que extraían el percebe, y uno para el hijo del líder, que se dedicaba presuntamente a vigilar desde la carretera con una motocicleta.

Con todo, el Fiscal no aprecia delito de pertenencia a banda criminal y solo observa cuatro delitos continuados contra la fauna y uno de quebrantamiento de condena. A mayores, también reclama que los cuatro acusados deberán indemnizar a las confradías de La Anunciada y Santa Tecla en la cantidad en que se determine el valor del percebe incautado en las zonas que corresponden a cada una de ellas.