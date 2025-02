AER defiende la legalidad de la factura por la que el Bloque les acusó de «chanchulleiros»

La tormenta política generada en el último pleno de Redondela no amaina tras las graves acusaciones del portavoz del BNG, Xoán Carlos González, respecto a una contratación realizada por el Concello y por la que llegó a acusarles de «chanchulleiros». En concreto, el edil nacionalista denunció que el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, único representante de la Agrupación de Electores (AER) en el gobierno local, firmaba facturas emitidas por una empresa en la que trabaja un exconcejal de AER y de la que, en el pasado, también fue apoderado otro miembro de esta formación.

Se trata de una factura emitida por una empresa gallega fabricante de luminarias con una marca que el Concello ya compraba desde los años en los que gobernaba el PP de Javier Bas. La factura que al BNG le parece un escándalo tiene un importe de 1.000 euros más el IVA y se trata de un suministro de unos proyectores necesarios para sustituir las luminarias que se instalaron en el jardín de estilo japonés, ubicado en la parcela del antiguo edificio de Fenosa en el paseo de A Xunqueira.

Esa factura formaba parte de un punto del pleno en que se llevó un reconocimiento extrajudicial de crédito de pagos que quedaron sin presupuesto en 2024 y que se tienen que abonar en 2025. En ese apartado se incluyeron más de mil facturas que sumaban más de 800.000 euros. En el debate de este punto fue cuando el portavoz del BNG lanzó sus acusaciones de supuesta mala praxis en el procedimiento de compras del Concello, pero en su intervención, literalmente dijo: «Non digo que sexa ilegal, pero moralmente é discutible». Luego el grupo nacionalista votaría «a favor de pagar esa factura que tantas dúbidas morais lle xeraba», subrayan desde AER.

Discurso difamatorio

El BNG acompañó su discurso difamatorio en el pleno con una imagen de los tres miembros de AER a los que señalaba como «chanchulleiros». Desde la Agrupación de Electores critican esta práctica del BNG, «especialmente infame cando están a sinalar a persoas que non teñen cargos públicos, que non están no pleno e que, polo tanto, non se poden defender desas falsas acusacións».

Asimismo desaprueban el seguidismo del PP sumándose a la política de «difama que algo queda» y «avivando os mesmos bulos», a pesar de que después en la votación se abstuvieron. «Iso quere dicir que, de xeito tácito, o PP tamén aprobou o pago desa factura», apuntan.

Por último, desde AER critican que se acuse a Roberto Villar de firmar esa factura, cuando está firmada previamente por el funcionario responsable del compromiso de gasto y que, en este caso, además esa factura fue revisada por el Interventor del Concello junto con el resto. «Non sei se BNG e PP están a poñer en cuestión o traballo dos funcionarios do Concello. Tamén lles digo que firmo todas as facturas do meu departamento, esa e todas as demais», señaló edil de Infraestruturas, Roberto Villar.