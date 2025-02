«La Sinfónica fue la que me creó como música»

La tudense Raquel Areal se ha convertido en la primera gallega en entrar a tocar en la Filarmónica de Berlín, cumpliendo un sueño que tenía desde niña. Areal se formó en la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín. Además, consiguió premios en concursos internacionales y también en nacionales.

¿Cuándo comenzó su amor por el violín?

Empecé a tocar el violín a los seis años, siguiendo los pasos de mi hermana, que es tres años mayor que yo y también lo tocaba. Y hasta el día de hoy sigo con el instrumento, con altos y bajos.

Su hermana fue su inspiración para empezar a tocar el violín, ¿qué es lo que le llamó la atención cuándo la veía a ella tocar?

Cuando tienes seis años uno siempre idealiza a los padres o a los hermanos mayores, entonces creo que simplemente la quería copiar (risas). Yo quería seguir sus pasos. Ella, para mí, era un ejemplo a seguir y un referente, y lo sigue siendo al día de hoy.

¿El violín siempre fue el instrumento que quiso tocar o quiso cambiar en algún momento?

Nunca quise un cambio de instrumento, pero si tuve épocas de tener que decidirme por el violín. Al ser una historia que empecé desde muy pequeña, muchas veces, es difícil ser constante con tan poca edad. Claro que muchas veces me hubiera gustado quedarme jugando o ir a conciertos y no poder por estar ensayando.

¿Qué significa para usted haber logrado una plaza fija en la Filarmónica de Berlín?

Es una recompensa muy grande a todos estos años de trabajo. Soy consciente que todo éxito conlleva una gran responsabilidad. Llegar allí no es llegar y ya está, hay que ganarse ese puesto todos los días. Es un sueño hecho realidad.

Se ha convertido en la primera gallega en llegar a la Filarmónica de Berlín, ¿siente un peso en los hombros?

Sí, creo que es un gran logro y es importante para Galicia. En Galicia, sobre todo con los instrumentos de cuerda, empezamos un poco más tarde, porque se le da más importancia a los instrumentos de viento. Digamos que hay otra cultura musical. Por lo que esto es un gran paso. De hecho, para mí fue clave haber pasado por la Sinfónica de Galicia, porque me definió. Fue el lugar que me dijo: «Tú tienes que dedicarte a eso».

Se me adelantó porque le iba a preguntar por esto. ¿Qué le transmitieron los profesores qué tuvo en la Orquesta Sinfónica de Galicia?

Fue la institución que me abrió los ojos y que me creó como música. Fueron las personas que me impulsaron a seguir en esta esfera y dije: «Esto es lo que quiero hacer». Allí hay gente que me vio crecer, que se alegra mucho de todos mis logros, y gente sin la que no sería posible todo lo que estoy logrando hoy.

¿Cómo ve la actualidad de los músicos profesionales de formación clásica?

Creo que el nivel subió considerablemente. Lo podemos ver porque hay muchísimos nombres de músicos españoles en todas las orquestas del mundo. Es cierto que la cultura musical de la música clásica en España siempre fue importante, aunque no somos Alemania o Austria, que siempre fueron pioneras. Me parece que es muy importante la educación en los jóvenes y apoyar a las orquestas jóvenes, cuidando la educación musical.

¿Qué es lo que más disfruta cuando está arriba del escenario?

Poder compartir la música con el público. Por eso me gusta tanto la orquesta. Además, creo que hacemos al público reflexionar, sentir la música.

¿Tiene algún sueño más qué cumplir a nivel profesional?

Claro que sí. A nivel de puestos fijos de trabajo, creo que ya llegué a lo máximo. Me gustaría trabajar en actividades con niños. Son cosas que se verán en el futuro. Pero por ahora, quiero disfrutar de lo que tengo y seguir aprendiendo mucho.