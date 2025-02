Bas pide al BNG «valentía» para cambiar el gobierno local

El grupo municipal del PP de Redondela le reclama al BNG que sea «valiente» y obligue a cambiar de inmediato el gobierno bipartito (PSOE-AER) tras las graves acusaciones de supuestas corrupciones en la contratación de empresas. «Nós temos moi claro qué goberno debería ter Redondela, pero o que non se pode consentir en ningún caso é que o BNG, cuxas mans alzadas foron decisivas para que padezamos o executivo actual, faga estas acusacións en sede plenaria e se quede tan ancho. Ten que ser responsable e actuar en beneficio dos veciños», afirma el portavoz popular Javier Bas.

En concreto se refiere a una intervención del líder nacionalista en el último pleno en la que reveló que el edil de AER Roberto Villar «está a asinar facturas á empresa da que é comercial un ex concelleiro da súa formación e da que outro integrante foi apoderado ata 2023».

«Sus votos non poden permitir que esta situación siga un día máis tras o dito polo seu voceiro», subraya Bas. Además elevó la gravedad del asunto ya que el concejal del BNG «asegurou textualmente na sesión plenaria que se estas prácticas as fixese o PP estarían a falar de corrupción», por lo que considera que tienen dos varas de medir. «Se actúan en consecuencia teñen que ir ao xulgado ou cambiar o rumbo do Concello porque se o BNG votou a favor da formación dun goberno que, segundo as súas palabras, é corrupto, pois teñen a responsabilidade de acabar con el», dice.

Finalmente, se pregunta hasta cuando va a seguir permitiendo el BNG esta situación o si simplemente está intentando «que non lle salpique o descrédito e a mala imaxe do goberno que eles mesmos colocaron», y considera que si no actúan en vez de limitarse a criticar, «dá a sensación que se trata dunha nova pataleta política para, cando sexa necesario, volver a ser servís co goberno de Digna Rivas».