El PP de Nigrán denuncia el cierre de la oficina de la Policía Local por las bajas

De «paupérrima» califica el PP de Nigrán la situación de la plantilla de la Policía Local a causa de las bajas. Su portavoz, María José Pino, se hizo eco ayer de las «numerosas quejas por parte de vecinos y vecinas por encontrarse cerrada la oficina de la Policía Local, siendo instados a presentar cualquier solicitud administrativa a través de la sede electrónica del Concello». Se trata, según explica el concejal de Persoal, Diego García Moreira, de un «episodio puntual que obriga a reorganizar o servizo porque hai 5 axentes de baixa da vintena que son». «Que a Xefatura estea inoperativa unhas horas non quere dicir que non haxa patrullas na rúa e se a xente chama ao teléfono que se indica vaino atender un policía que está na rúa», recalca.

Pino se queja de que «hace meses que desde el PP se reclama el refuerzo la plantilla, así como una mayor inversión en equipamientos, a lo que el gobierno socialista ha hecho oídos sordos».

García Moreira subraya que en los últimos 6 años «se foron cubrindo as vacantes e incorporáronse 6 policías» y que «os axentes non se poden sustituir tirando dun listado». Lamenta la «visión catastrofista» del PP y agradece «o compromiso e o esforzo dos axentes para manter os tres turnos», además de recordar que «Nigrán é o único concello do Val Miñor que tén servizo nocturno».