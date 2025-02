Pazos de Borbén gestiona ante la Xunta la regularización del polígono industrial de Amoedo

El Concello de Pazos de Borbén sigue dando pasos firmes para la regularización del área Industrial Chan de Amoedo. El alcalde, Luciano Otero, acompañado de la técnica municipal y del equipo redactor de la empresa Urben, mantuvo una reunión con la Dirección Xeral de Urbanismo para tratar de buscar consenso para lograr el visto bueno definitivo de la Xunta a la modificación puntual del polígono.

Otero asegura que las sensaciones tras el encontro «foron moi positivas, xa que se puido constatar unha boa sintonía e unha clara vontade de avanzar no proceso. Durante a xuntanza, púxose en común a situación actual do proxecto, identificáronse as cuestións pendentes e intercambiáronse impresións sobre os pasos a seguir», explica.

El alcalde de Pazos, Luciano Otero (izq.), tras la reunión con la Dirección Xeral de Urbanismo en Santiago. / FdV

Según el regidor local, la mejor noticia es que «non existen atrancos significativos que poidan frear a aprobación» por parte de los servicios de Urbanismo de la Xunta. El único aspecto que puede prolongar el proceso es la solicitud de una autorización sectorial a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), necesaria por las afectaciones del aeropuerto, que puede tardar hasta tres meses en ser resuelta.

Correcciones necesarias

Además, el informe de Urbanismo señala algunos aspectos que deberán ser justificados o corregidos, algo que desde el Concello ya se está trabajando para solventar lo antes posible. «Herdamos un expediente a medio tramitar, desordenado e que estivo moito tempo metido nun caixón, o que o complica todo. Pero con vontade e traballo, todo apunta a que sairá adiante», afirma Otero.

La puesta en marcha de esta modificación puntual supondría un importante avance para Pazos de Borbén, ya que permitiría regularizar la situación del polígono y daría luz verde tanto a la instalación de nuevas empresas como a la ampliación de la actividad de las que ya están asentadas. Esto se traduce en más actividad económica y más empleo para los vecinos del municipio.

El proceso continuará con la espera del informe favorable de la Xunta y, una vez obtenido, el documento deberá volver al pleno para su aprobación definitiva. El gobiernpo local reafirma su compromiso en seguir trabajando para que este proyecto «sexa unha realidade canto antes», concluye Otero.