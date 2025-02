El negociador de Gondomar

No se va a enfrentar, en principio, al atraco de un banco con rehenes ni a un secuestro o un atrincheramiento con arma de fuego... Al menos así lo esperan tanto él como todos sus vecinos. «Toca madera», comenta con una sonrisa. Pero el puesto que ocupa el policía local de Gondomar Simón González se parece mucho al de los negociadores de las películas. Es el responsable de la recién creada Oficina Policial de Mediación Comunitaria, un servicio pionero que en el área metropolitana solo tiene Vigo y que buscará soluciones efectivas y consensuadas a los conflictos vecinales. Desde una disputa por un marco movido hasta quejas por ruidos en una comunidad de propietarios... Serán muy diversos los asuntos en los que tendrá que intervenir.

«El objetivo es resolver los conflictos antes de que lleguen a la vía judicial o se agraven», explica a las puertas del despacho en el que atiende a los ciudadanos en horario de mañana desde esta semana en la planta baja del consistorio. Allí recibirá también las peticiones de ayuda que los gondomareños pueden remitir al mail policiamediacion@concellodegondomar.gal.

Se trata de un departamento que depende de la Jefatura de la Policía Local y que trata de ofrecer «unha xestión máis próxima e humana dos problemas veciñais», según explica el alcalde, Paco Ferreira. Como inspector policial en comisión de servicios, el regidor conoce bien el trabajo cotidiano del cuerpo de seguridad municipal y apuesta «por unha xestión máis próxima e humana dos problemas veciñais». Para promover esa convivencia armoniosa y «fortalecer a confianza mutua entre a cidadanía e os axentes de seguridade», Ferreira eligió a Simón Domínguez, «pola súa capacidade de empatizar coa xente e o seu compromiso total co traballo policial e coa resolución de problemas dos veciños», asegura.

Para el nuevo mediador de Gondomar, la tarea no será complicada. Los que lo conocen valoran su paciencia y serenidad. «Se me da bien intervenir en conflictos», afirma. Viene haciéndolo en la Policía Local de Gondomar desde hace 25 años y es de los que no se rinden fácilmente a la hora de solucionar cualquier enfrentamiento.

Domínguez atiende a un ciudadano en el despacho. / Alba Villar

«La realidad es que buena parte de los servicios en la Policía Local son eso, problemas entre personas, de convivencia, altercados, conflictos de parcelas... que si un vecino le corta un árbol a otro porque le entra en la finca, que alguien pone la música muy alta en un bloque de viviendas o tira colillas en las zonas comunes...».

¿Cómo abordar estas cuestiones? «Escuchar a ambas partes y analizar a fondo el problema para tratar de llegar a un consenso que beneficie a todos», recomienda. Hay mucho de psicología en ello y, sobre todo, de mantener la calma. Porque «notamos muchísimo que la gente en general acumula mucho estrés, mucha tensión y eso a veces deriva en violencia. Lo que tenemos que hacer es tratar de rebajar esa tensión y mediar», subraya.

Experiencia en el asunto está claro que tiene e interés por la comunicación y las relaciones humanas, también. Afronta además esta nueva etapa con «mucha ilusión». Se ha formado en temas como la transmisión de malas noticias, colaboración en conflictos graves o herramientas para empatizar. Ahora continuará especializándose con cursos universitarios de mediación. Eso sí, seguirá disponible para las necesidades de la Policía Local.