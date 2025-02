Una nueva asociación divulgará la obra de Ángel Barros e impulsará su museo en Redondela

En marzo de 2023 el pintor y restaurador redondelano Ángel Barros formalizó ante notario la donación de casi 150 de sus cuadros al Concello de Redondela, una obra valorada en más de 350.000 euros. La única condición que puso fue que formaran parte del contenido del futuro centro museístico sobre la historia de la villa de los viaductos, cuyas obras estaba previsto que arrancaran en aquel momento. Sin embargo, dos años después aún no se puso ni la primera piedra del edificio que debía ubicarse en la avenida de Mendiño, en el solar que ocupaban las antiguas casas de los maestros.

Ante esta situación y con el objetivo de divulgar la vida y obra del artista local, un grupo de amigos y personas vinculadas a la figura del maestro redondelano y al mundo de la cultura han constituido una asociación que tiene como principal cometido «velar polo futuro do seu legado pictórico ao Concello de Redondela, así como impulsar a posta en marcha do prometido museo de pintura como parte do ambicioso proxecto do Museo de Historia e Antropoloxía do municipio», explican.

Ángel Barros (2º dcha.), junto a los impulsores de la nueva asociación. / FdV

Los promotores de esta entidad, entre las que se encuentran Eduardo Rodríguez Cunha «Tatán», Cuchi Carreira, Noemí Moreira, Xurxo Martínez, Xurxo Constela, Andrés Couñago Laxe, Xoana Ocampo, Carlos Rodríguez «Saxa», Blanca Francés y Carolina Sertal, consideran que debe darse a conocer la importante donación del artista al pueblo redondelano y también impulsar el compromiso del pleno del Concello para otorgar «un lugar de conservación axeitado e de acceso público, tendo en conta que Barros asinou un acordo de doazón en 2023 coa alcaldesa, Digna Rivas».

Presencia de expertos

La asociación considera que durante este año se debe retomar este proyecto y, con la finalidad de darle un impulso, la entidad llevará a cabo un ciclo de actividades para dar a conocer la obra y también la vida de Ángel Barros, marcada por el franquismo y la represión. En este sentido, una de las primeras actividades que impulsará el colectivo a favor del Museo Ángel Barros será dar a conocer el contenido de los cuadros que el maestro donó a los redondelanos celebrando un acto en el que varios expertos en el mundo de la pintura y del arte ofrecerán un análisis de las distintas obras.

Los impulsores de la entidad destacan «a vida de Ángel Barros pode ser un exemplo para a toda a cidadanía, pois nunha infancia gris a arte deulle esperanza. Malia todas as dificultades que marcou a represión franquista na súa infancia e adolescencia, tras traballar en distintos países de América e Europa, acadou co seu propio pulso ser o responsable do obradoiro de restauración do Ministerio de Cultura de Francia e, por tanto, traballar e restaurar de primeira man varios dos cadros máis célebres da historia da pintura conservados no Museo do Louvre, de aí que sexa fundamental a súa posta en valor, tanto pola súa traxectoria profesional como pola súa calidade humana».