Araúxo: «O alcalde pretende exterminarme das institucións»

«Tal e como ameazou, o señor Ferreira pretende exterminarme das institucións», lamentó ayer Antonio Araúxo sobre el decreto del alcalde que lo sustituye en la Mancomunidade do Val Miñor y en la de Vigo por Rocío Cambra, la que fue su compañera de grupo en representación de Manifesto Miñor hasta que lo abandonó en agosto para convertirse en no adscrita y garantizar al PSOE la mayoría que no le otorgaron las urnas.

Se refería Araúxo a aquel pleno de octubre de 2021 en el que Ferreira lo calificó como «o puto cáncer de Gondomar» y le advirtió de que «xa o temos medio exterminado». Será en otro pleno, el de mañana jueves, en el que se apruebe la decisión del regidor que lo deja fuera de ambas instituciones.

Manifesto Miñor lanzó ayer un comunicado en el que califican la maniobra de «corrupción política» y lamenta que «o PSOE estea permitindo que o señor Ferreira promova o transfuguismo dende a Alcaldía de Gondomar». Razón por la que la formación recurrirá la decisión política del alcalde.

Críticas del PP

El PP también calificó ayer de «inadmisible que el regidor modifique a su antojo la representatividad de los órganos apoyándose en el voto de una tránsfuga» y llamó tanto a Manifesto como al BNG a «tomar nota». «Las fuerzas de izquierda hacen mucho ruido pero siempre se apoyan por sistema», añadió.