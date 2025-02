El PP plantea a Rivas someterse a una cuestión de confianza

El PP de Redondela consideran que la falta de respaldo por parte del BNG al bipartito PSOE-AER deja al gobierno local «nunha situación de debilidade extrema» que provocará un «forte desgoberno» del que saldrán perjudicados los ciudadanos.

El portavoz popular, Javier Bas, considera que la alcaldesa Digna Rivas debería someterse a una cuestión de confianza, ya que perdió el apoyo de la corporación y de la representatividad de los vecinos. «Agás que se queira aferrar ao cargo aínda que non lle importe facer nada de proveito para o pobo, que é o que nos tememos, tiña que ser valente e poñer as cartas sobre a mesa no pleno. Porque hai que lembrar que estas cousas son as que pasan, tristemente para a xente, cando chega ao goberno quen perdeu as eleccións e pasa toda o mandato cunha posición de absoluta febleza», afirma Bas, que subraya que si ya era muy complicado que salieran adelante proyectos estratégicos «agora a situación vai empeorar irremediablemente» tras la ruptura de las fuerzas de izquierda.

Para el PP la intención de los nacionalistas «non pasa por cambiar as cousas para o ben dos veciños, porque esta situación era algo que xa se sabía ao inicio de mandato e non lles doeron prendas en levantar as mans para investir a Digna Rivas, así que son corresponsables e cómplices desta situación».