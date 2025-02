Digna Rivas: «O BNG debe reflexionar»

El anuncio del BNG de Redondela de que da por acabada «cualquier negociación» con el PSOE deja al gobierno bipartito local aún más en minoría. Quedó evidenciada en el pleno de enero, cuando los tres concejales nacionalistas sumaron sus votos a los diez del PP y así echaron por tierra dos propuestas del ejecutivo de Digna Rivas, la Agenda Urbana 2030 y la retribución del edil de Medio Ambiente, Alberto Álvarez. Ayer la alcaldesa socialista advertía que «ao votar coa dereita, o BNG está a esquecer que Redondela é progresista».

La regidora apela a los resultados de las elecciones para concluir que «a veciñanza de Redondela demostrou nas urnas que é progresista». A juicio de Rivas, la ciudadanía, incluido el electorado que optó por el Bloque, «non vai entender este cambio de rumbo dos nacionalistas, que agora viran á dereita». Lo concluye a la vista de los votos del grupo municipal que lidera Xoán Carlos González en el pleno del pasado jueves.

«O feito de votar en contra da Axenda Urbana supón poñer en perigo fondos e subvencións para importantes proxectos que demanda a sociedade redondelá», lamenta Digna Rivas. PP y BNG se posicionaron en contra, señala, de «actuacións fundamentais como o futuro paseo do litoral de Cesantes, a reforma do Mercado municipal, o edificio sociocomunitario de Chapela ou o Museo de Ángel Barros». Añade la regidora que el plan rechazado «recolle demandas feitas polo BNG», y que el gobierno intentó negociar con los nacionalistas más aportaciones al documento, pero en vez de ello «puxeron condicións para a súa aprobación que nada tiñan que ver, como a compra de ducias de exemplares do xornal Nós».

Sobre las críticas del BNG para justificar su ruptura con el PSOE –hablaron de «posicionamientos autoritarios»–, Rivas recuerda que «nunca faltamos o respecto á súa concelleira e concelleiros, nin cando votaron a favor nin en contra, mentres que foron moitos os agravios e descualificacións pola súa banda, algo moi estraño se o que pretenden é unha relación cordial de traballo e cooperación».

La alcaldesa llama al BNG a «reflexionar se apoia un goberno progresista, como así decidiron as veciñas e veciños, ou segue poñendo trabas ao goberno votando da man do PP». Desde el bipartito continúan «coa man tendida» aunque consideran que la nueva postura del BNG se debe a una «estratexia electoral».