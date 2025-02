Cargos del Bloque denuncian la «banalización» de San Simón

En un encuentro celebrado ayer en Cesantes, cargos públicos del BNG –concejales y diputados– denunciaron que la Xunta «converteu San Simón na illa da Desmemoria» y criticaron la «banalización» del enclave con actividades «lucrativas» como festivales de música, cursos de yoga o «buscas do tesouro» que el gobierno autonómico autoriza a empresas privadas.

Los nacionalistas advierten de que estos usos van en contra de las condiciones de cesión del Estado, que «establece o principio de acceso público e o uso principal, docente e cultural».

El diputado y portavoz de Memoria Histórica, Luís Bará, recordó que en 2006 la Xunta declaró San Simón «Illa da Memoria» y el PP, en 2009, «Illa do Pensamento», «mais Rueda na práctica converteuna na Illa do Esquecemento, aldraxando as vítimas e as súas familias».