El pleno de Redondela declara ‘non grato’ al diputado que cuestionó la represión en San Simón

El parlamentario del PP José Luis Ferro fue declarado persona non grata por el pleno de Redondela, con los votos de PSOE, AER y BNG y la ausencia del grupo popular, que abandonó la sesión al inicio del debate alegando «abuso de poder dictatorial» de la alcaldesa. Digna Rivas permitió a la edil socialista Iria Vilaboa presentar la moción pese a que un informe previo de la Secretaría advertía que el acuerdo excede la competencia municipal. El portavoz del PP en el Concello, Iván Crespo, se quejó de que por el mismo criterio la regidora impidió el debate de una propuesta suya sobre el funcionamiento del pleno.

La reprobación del diputado Ferro, exalcalde de Celanova, se debe a sus polémicas palabras en el Parlamento de Galicia cuando dijo que «no hay constancia» de que hubiera muertes de represaliados por el franquismo en la isla de San Simón, en el marco de un debate sobre memoria histórica. Si bien el propio Ferro matizó y se disculpó por esas declaraciones, el hecho es que más de 500 personas presas en el enclave redondelano murieron de hambre, enfermedad o fusiladas entre 1936 y 1943, según han documentado historiadores.

La moción aprobada recuerda que San Simón fue «un campo de concentración» y que las palabras de Ferro «branquean o franquismo, boicoteando o acordo pola Memoria Democrática». Para el gobierno local, el abandono del pleno por parte del PP supone «unha falta de respecto á veciñanza e ás víctimas». Rivas extendió la crítica por el «silencio cómplice» del grupo de la oposición al portavoz del PP en la Cámara gallega, el redondelano Alberto Pazos.

Palabras «desafortunadas»

El pleno tuvo lugar el jueves por la noche. Ayer el grupo municipal popular emitía una nota de prensa explicando que su abrupta salida de la sesión se debió a que la alcaldesa «vetou o tratamento dunha moción popular, permitindo paralelamente o debate das súas malia ter o mesmo criterio contrario nun informe xurídico da Secretaría».

«Cremos que as declaracións do deputado Ferro son moi desafortunadas, pero estábamos en contra da súa reprobación porque xa deu explicacións. Pero ese non é o fondo da cuestión, senón que a alcaldesa quere manexar o pleno e o Concello como se foran o seu cortijo e iso non llo imos consentir», dice el concejal del PP Iván Crespo.

La ruptura del BNG con el gobierno local deja a un concejal sin retribución

La falta de sintonía entre el BNG y el bipartito local, después de que los nacionalistas rompieran esta semana con los socialistas por los «incumplimientos» del pacto de investidura de 2023, quedó patente en el pleno de enero. PSOE y AER suman solo 8 ediles de 21: sin los tres votos del BNG, el gobierno en minoría tiene muchas dificultades para sacar adelante sus propuestas.

Así, en uno de los puntos del orden del día, quedó rechazado por segunda vez el proyecto de Agenda Urbana 2030. Tampoco se aprobó la retribución de 22.680 euros anuales para el concejal socialista Alberto Álvarez, que entró en el ejecutivo a raíz de la renuncia de Pilar Martínez por motivos de salud.

El portavoz del BNG, Xoán Carlos González, acusó a la alcaldesa de «prepotencia» y de no consultar con su formación a pesar de necesitar los votos. Al otro extremo de la corporación, el popular Javier Bas criticó la falta de diálogo del gobierno y lamentó que no aceptase sus ofrecimientos para negociar.

La edil socialista Rita Pérez recriminaba al PP que rechace «todos los salarios del gobierno local» y mostró su decepción con el Bloque por impedirle a un concejal cobrar por su trabajo.