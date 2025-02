Mos protesta contra la nueva A-52 en túnel y culpa al PSOE del trazado

El pleno de Mos, convocado con carácter extraordinario y urgente, rechazó anoche el nuevo trazado de la A-52 en túnel por las afectaciones que supone para el municipio. El PP y el BNG apoyaron rechazar el trazado, estudiar otra alterativa y solicitar la liberación de peaje de la autovía de Vigo a Porriño mientras que los cuatro ediles socialistas se abstuvieron.

La sesión tuvo lugar en el Concello mosense, justo antes de una concentración vecinal para mostrar el rechazo. Los cuatro concejales socialistas, con la portavoz Victoria Alonso, recibieron gritos de los asistentes como «traidores» «sinvergüenzas» o «ide pa casa» o «ide a pé pola A-52», al entender que su postura no defiende a la localidad. Dos agentes de la Policía Local los acompañaron a la salida para evitar ningún incidente pero los concentrados, con pancartas en las que podía leerse «Defende Mos» o «Non a A-52, Mos en Loita», solo corearon consignas y no se acercaron a los ediles que pudieron marcharse a paso normal. Previamente, la alcaldesa Nidia Arévalo (PP) había considerado una «traición a Mos» que los representantes socialistas se posicionaran «a favor de Abel Caballero» y de no de los vecinos de Mos.

El pleno hizo suyas todas las alegaciones ya aprobadas por la junta de gobierno local incorporando un informe técnico complementario relativo a las afectaciones de las captaciones de aguas. También pidió una nueva alternativa, apoyada en infraestructuras viables ya existentes y solicitar la admisión a trámite de las alegaciones y el estudio de la liberación de peaje de la AP-9 entre Vigo y Porriño.

Tras la sesión tuvo lugar una concentración ciudadana, con la lectura de un manifiesto por parte de la plataforma vecinal DefendeMos para manifestar la negativa de la población mosense a que un nuevo vial vuelva a cruzar el término municipal habiendo ya construida una alternativa inmediata. En la concentración estuvo presente un grupo de vecinos y vecinas de Bembrive (Vigo) con una pancarta en la que podía leerse «Bembrive e Mos, xuntos contra a A-52» y otra «Non a A-52».

La alcaldesa manifestó que la reclamación principal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tanto en el pleno municipal como en la concentración ciudadana, fue la liberalización inmediata del peaje del tramo Porriño - Puxeiros de la AP-9, como solución para la merma del tráfico en la actual A-55, y además que este proponga nuevas alternativas al trazado de la A-52 por la grave afectación que provocará en las parroquias de Sanguiñeda, Petelos, Pereiras y Tameiga. Por último, también se insta a la apertura de un período de interlocución, institucional y técnica.

Vecinos de Mos acudieron al pleno provincial. | R. Vázquez

El subdelegado del Gobierno considera este túnel una «obra irrenunciable»

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, defendió ayer que la futura autovía que unirá Vigo con Porriño en túnel «es una obra irrenunciable» y ha rechazado que la liberación del peaje de la AP-9 entre Puxeiros y O Porriño, como reclaman afectados y fuerzas políticas, porque «no resolvería nada» al suponer un recorrido «más largo» y no aportar una entrada «funcional» a la ciudad olívica.

Losada destacó que se trata de «un proyecto vital para Vigo y su área metropolitana» y que «así se considera desde el Gobierno» atendiendo a cuestiones como la economía, el transporte o la siniestralidad viaria, según ha explicado el subdelegado.

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer, en la sesión correspondiente al mes de enero, una propuesta presentada por el Grupo Popular, con los votos del PP y BNG, por la que se insta al Gobierno central a buscar alternativas al trazado propuesto para el proyecto de la autovía A-52 por la «grave afección que provoca al vecindario de los ayuntamientos de Vigo y Mos», según el PP.