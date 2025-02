Un gondomareño entre los elegidos de Amancio Ortega

El mejor regalo de Navidad de su vida a los 15 años. El joven gondomareño Xabier Pellitero Fernández recibió en diciembre la noticia que perseguía desde pequeño. Su sueño era estudiar un curso entero fuera y ha conseguido una de las 80 becas que la Fundación Amancio Ortega ha otorgado en Galicia, 450 en toda España, para hacer en EE UU o Canadá el equivalente a 1º de Bachillerato, el grado 11 de la High School. Afronta los meses que quedan hasta septiembre para emprender el viaje con «moita ilusión».

A este brillante alumno de 4º de ESO del instituto Terra de Turonio de Gondomar no le asusta dejarlo todo durante diez meses para vivir esta aventura a más de 4.500 kilómetros de casa. «Sempre o tiven claro, desde que meu pai me falou destas becas cando tiña 8 ou 9 anos quixen presentarme. Encántame viaxar e os idiomas», asegura. Se irá a Canadá. De momento solo sabe que su destino está en la península de Nueva Escocia, lo que le importa es «probar esta nova experiencia porque a xente que coñezo que a viviu di que é algo irrepetible, inolvidable, que te cambia como persoa». Tampoco será nada nuevo para él, ya que acaba de llegar de un intercambio con su centro en Francia.

Será una oportunidad «para viaxar e aprender idiomas novos, que me encanta", comenta

Se plantea el próximo curso como «un reto por estar fóra do país sen a miña familia», pero también como una oportunidad «para viaxar e aprender idiomas novos, que me encanta, e isto é como un paso máis adiante». Sin ese espíritu de superación sería difícil alcanzar sus éxitos académicos. Además de convertirse en uno de los 450 elegidos de la Fundación Amancio Ortega entre más de 8.500 aspirantes este año, su nota media del curso pasado es de nada menos que un 9,38. En la prueba de inglés que realizó para acceder a la beca alcanzó una puntuación de 2.007 sobre 2.031, entre las mejores de España.

Con estos números no habrá nota de corte que lo pare. Podrá estudiar lo que le plazca cuando llegue el momento. Por ahora, lo único que tiene claro es que es «de ciencias». «Non estou moi decidido, pero a idea coa que levo máis tempo é Educación Primaria para ser profesor, pero agora mesmo tamén me atrae a química...», baraja.

Se lo pensará mejor cuando regrese. Ahora está centrado en los preparativos para este nuevo episodio de su vida que seguro le abrirá muchas puertas en el futuro. A los trámites burocráticos, añade también lo sociales. «Fixemos unha quedada en Santiago para coñecernos os que imos de Galicia e son moi boa xente», comenta feliz.

Le preocupan en cierto modo las «dificultades que vou ter alá, ao fin e ao cabo é un país na outra punta do mundo e non sabes o que che espera pero non estou asustado, estou con gañas». Ha viajado por diversos países de Europa, pero será la primera vez que cruce el charco. También le inquieta la vuelta porque la nota que logre en el instituto canadiense será la que figurará en las materias de primero de Bachillerato en su expediente. Sea como sea, está seguro de que «merecerá a pena».