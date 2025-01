La recogida de basuras de Redondela, «comprometida»

A los camiones de recogida de la basura de Redondela no se les permite, desde el pasado martes, descargar en la planta de transferencia de Sogama en Porriño. Así lo denuncia el concejal de Infraestruturas e Sostenibilidade, Roberto Villar. Afirma el edil que el servicio de la concesionaria Urbaser está «comprometido», porque «ao non poder descargar os camións na planta, non se pode seguir facendo o baleirado dos colectores con seguridade».

Los camiones de la basura de Redondela descargan en Porriño y desde ahí los residuos se transportan por ferrocarril al complejo de Sogama en Cerdeda. Según Villar, la explicación que dieron los operarios de la planta a Urbaser para impedir que realizaran la tarea, es que «non teñen espazo para almacenar o lixo».

A través de una nota de prensa, el representante del gobierno local de Redondela «lamenta que desde Sogama non se teña notificado nin ao Concello nin a Urbaser cal é o problema coa recollida». Villar pide conocer qué medidas va a tomar Sogama para corregir esta situación «que precisa dunha solución urxente».

El responsable municipal dice que la situación de la planta de transferencia de Porriño «é precaria dende hai moito tempo». Villar denuncia que la Xunta y Sogama «non están a prestar un bó servizo á cidadanía», pese al incremento de la tasa al Concello en casi 300.000 euros al año.