Soutomaior chama a «gozar do punto G»

O Concello de Soutomaior anova o seu compromiso co galego. No seu día foi pioneiro na normalización do idioma coa creación da primeira ordenanza municipal para usalo na administración ou adicando rúas a figuras como Castelao ou Alexandre Bóveda. Nesta tradición enmarca o actual goberno local a campaña «Goza do teu punto G. O Galego dáche un punto», coa que impulsa o uso da lingua nos ámbitos das artes escénicas ou o deporte.

O alcalde e concelleiro da área de Normalización Lingüística, Manu Lourenzo, di que esta é unha campaña «en positivo, transversal e cun toque de humor para poñer en valor o potencial que ten o noso pobo e todo o que podemos ser dende o galego».

A campaña municipal prevé actividades como espectáculos teatrais dirixidos tanto a adultos como á mocidade ou á infancia: haberá propostas de Talía Teatro, Excéntricas, Tarabela e Centro Dramático Galego; monólogos de Carlos Blanco, Isa Risco, Celsiño ou Arantxa Treus; ou música na Igrexa de San Salvador a cargo de Tino Baz e Mini Rivas.

No tocante ao deporte, o Concello asinará convenios para que os clubes promocionen o galego. Tamén na actividade económica, ofrecendo formación para que os negocios aproveiten o «valor engadido» do idioma. A campaña se estenderá aos centros educativos e asociacións de Soutomaior.