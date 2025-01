Na escola de Taboexa a natureza é aula

A Escola Infantil de Taboexa prepara a súa xornada de portas abertas cara ao vindeiro ano. As familias con crianzas nacidas nos anos 2020, 21 e 22 poden achegarse a coñecer as instalacións deste centro público, a mestra e os principios pedagóxicos e metodoloxía que orientan as actividades diarias. Será o xoves 20 de febreiro en horario de tarde, según indica a súa profesora Carina Mouriño.

«En grupos reducidos as actividades escolares baséanse nun traballo de observación, reflexión e estudio do estadio evolutivo da infancia, respectando as súas necesidades de afecto, socialización seguridade emocional e física, xogo e movemento con atención ao trato correcto entre as persoas e a validación dos trazos individuais coadxuvando así, no seu proceso de comprensión de sí mesmos, do mundo que lles rodea e o papel que nel xogan», destaca a profesora.

Na escola de Taboexa, onde as clases son de 9:00 a 14:00 horas, os días transcurren mediante unha sucesión de diferentes tempos, espacios e agrupacións, momentos de calma e sosego altérnanse co movemento e o xogo libre. Actividades individuais con actividades en pequenos ou gran grupo. Asimesmo deséñanse actividades dirixidas orientadas a impulsar o seu desenvolvemento cognitivo dende o respecto aos ritmos madurativos e a confianza no neno ou a nena.

A profesora dalle importancia o contacto coa naturaleza. «O contacto coa natureza tamén é parte da liña pedagóxica dende a certeza de que o medio natural é un impulsor óptimo do desenvolvemento integral da crianza en sociedade. Así o atestiguan as saídas semanais ao monte e aos diferentes espazos da contorna natural».

Engade que a Escola pretende ser unha canle de comunicación estreita coa comunidade e é así que tamén se programan saídas a pé pola aldea (veciñanza, casas das crianzas, asociacións, empresas…), ao Concello de As Neves (Biblioteca, Centro de Día, IES, CEIP, iniciativas privadas…, ou a destinos máis distantes (Museo de Pontevedra, Castelo do Sobroso ou da provincia (Museo,Base do helicópero de Queimadelos, Castelo do Sobroso, Bombeiros, Teatros, etc). En definitiva, di Carina que «A Escola de Taboexa, en estreita colaboración coas familias pretende ofrecer resposta ás necesidades das crianzas coidando con esmero ó seu proceso de maduración persoal e a preparación para as etapas académicas posteriores».