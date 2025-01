El BNG de Redondela rompe negociaciones con el PSOE y dificulta el mandato a Digna Rivas

El BNG de Redondela da por finalizada «cualquier negociación» con los socialistas, que ostentan un gobierno en minoría. Los nacionalistas acordaron en el Consello Local del lunes «desvincularse totalmente» del PSOE ante los «incumprimentos reiterados do acordo de investidura» que alzó a Digna Rivas con el bastón de mando tras las elecciones municipales de 2023.

«A forma de actuar do goberno do PSOE foi autoritaria desde os primeiros meses e afastada do diálogo, sendo incapaces de cumprir ningún dos acordos asinados co BNG», explican los nacionalistas, que cuentan con tres ediles. Censuran «los posicionamentos autoritarios» de los socialistas que actuaron «durante este ano e medio como se tivesen unha maioría absoluta».

Entre los incumplimientos, el BNG destaca la reforma de los accesos a la carretera de Porto Cabeiro o los accesos al colegio A Igrexa en Chapela, así como «un dos puntos máis importantes do acordo de investidura»: la aprobación de los presupuestos en diciembre y la negociación de cualquier proyecto de cuantía superior a los 300.000 euros.

«Non podemos seguir confiando en quen non cumpre a maioría dos acordos», zanja el portavoz municipal, Xoán Carlos González.

La ruptura no cambia la situación de los nacionalistas, que se mantenían en la oposición, pero sí complica el mandato a Digna Rivas. El PSOE gobierna en minoría con siete ediles y en coalición con el único representante de AER (Agrupación de Electores de Redondela) frente a los 10 concejales del PP. El BNG, que logró tres actas, rechazó formar parte del gobierno municipal.