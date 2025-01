Se hace viral una canción sobre el accidente en José Regojo: "Fast and furious versión Redondela"

💥 REDONDELA Desaloxadas 24 vivendas tras bater un coche contra unha condución de gas #Galicia #galego #TVG #G24 #G24noticias #G24gal Accidente de tráfico na rúa José Regojo, en Redondela. Un rapaz de 18 anos e veciño da vila estaba facendo trompos nunha rúa céntrica. Nun dos pinchacarneiros, espetouse co coche contra unha tubaxe de gas. Finalmente, o mozo marchou do lugar a pé antes de que viñese a Policía, pero xa está identificado. Os veciños da rúa, alarmados polo forte ruído do gas e o intenso cheiro, decidiron abandonar as súas vivendas por iniciativa propia, segundo informa o servizo de emerxencias 112 Galicia. Foron os propios veciños os que chamaron o 112 alertando dunha fuga importante de gas. Os servizos de emerxencia que se mobilizaron incluíron os Bombeiros do Porriño e Vigo, o GES de Mos, o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Policía Nacional e Local, e os efectivos de Protección Civil. Finalmente foron desaloxados dous edificios de seis plantas e doce vivendas cada un deles. Tras controlar a fuga e ventilar os pisos afectados e a zona afectada, os veciños puideron regresar ás súas vivendas.