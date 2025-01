Soutomaior ultima el proyecto para un ecoparque empresarial en A Montesiña

El gobierno local de Soutomaior sigue dando pasos importantes para hacer realidad el futuro Ecoparque Empresarial de A Montesiña, un ambicioso proyecto a nivel económico y social para el municipio. El alcalde, Manu Lourenzo, anunció que en las próximas semanas saldrá a licitación la redacción del proyecto para desarrollar esta zona industrial por un importe aproximado de 80.000 euros.

El objetivo del gobierno de Soutomaior con este ecoparque empresarial es que se ofrezcan naves para que las empresas locales puedan seguir creciendo y para atraer también a otras foráneas para que se instalen en el municipio y generar empleo. Para ello, todo el recinto del área de A Montesiña contará con diferentes infraestructuras que facilitarán la instalación de las empresas, convirtiendo esta zona en un polo de dinamización económica que, su vez, vertebrará las dos parroquias de Soutomaior, ya que se encuentra en un punto intermedio entre ambas.

Tras más de un año de trabajo por parte del gobierno local para impulsar del ecoparque empresarial, el proyecto se encuentra ya en la primera fase para su desarrollo y construcción. Para poder ejecutar el proyecto, se seguirá el procedimiento de desarrollo por cooperación con las diferentes personas propietarias de los terrenos. Esto permitirá que parcelas que en la actualidad tienen catalogación agraria puedan transformarse en derechos de construcción de naves empresariales.

Manu Lourenzo destaca que «para o goberno local esta é unha actuación estratéxica. Temos claro que o futuro de Soutomaior pasa por dinamizar a economía local e atraer empresas e por iso non escatimaremos esforzos en que o noso concello poida ter un ecoparque empresarial respectuoso co medio ambiente, dinámico e atractivo para as empresas».

El regidor local justifica la actuación argumentando que en el municipio «temos todo o necesario para que as empresas se asenten e crezan no noso concello: un forte dinamismo social, unha gran ubicación con comunicacións fluídas e o propio carácter emprendedor do noso tecido empresarial local». En este sentido asegura que desde su gobierno «temos o compromiso de poñer a disposición de todo este potencial as ferramentas necesarias para que os diferentes sectores económicos do noso concello e aqueles que se queiran implantar en Soutomaior atopen aquí o lugar de crecemento e desenvolvemento económico que queremos ser», concluye Lourenzo.