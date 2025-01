¿Lamprea o anguila? Polémica por el cartel de la fiesta más emblemática de Arbo

¿Es una lamprea o una anguila? ¿El gaitero es gallego o el de la sidra asturiana? El cartel de la fiesta de la lamprea de este año abre la puerta a muchos interrogantes, o así lo ven varios usuarios de las redes sociales del Concello de Arbo, que critican la obra ganadora del concurso.

«Fixastesvos na boca, de verdade que ten que ser amigo de alguén importante para ganar», afirma Ana, una usuaria del Facebook del Concello. «Isto e increíble, nin siquera teñen en conta a xente galega», asegura Ángel, otro usuario. «Parece unha cobra», opina Inmaculada.

Cartel fiesta de Arbo. / D. P.

Un jurado decidió conceder el premio al navarro Iñaki Fernández Iturmendi con la propuesta «A Raiña da festa», y, aunque ha surgido la polémica, el alcalde, Horacio Gil, dice que en el Concello no se piensa retirar el cartel: «Cómo voy a retirarlo si fue elegido por un jurado en el que, además, no estoy ni hay ningún político». Añade que la decisión de que ese fuera el cartel de este año corresponde a personas de la hostelería, bodegas, asociaciones... «Nosotros no tenemos voz ni voto en el jurado», afirma el alcalde.

Fueron una docena de propuestas «prácticamente todas de fuera de Galicia» y el jurado se decantó por el colorido y la alegría de ese cartel que ya fue presentado en Fitur, y que algunos creen que fue elaborado con Inteligencia Artificial.