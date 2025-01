Redondela presenta a Costas el proyecto del paseo marítimo de Cesantes

La creación de un paseo marítimo en Cesantes para unir la zona portuaria y la playa de A Punta, un proyecto por el que los redondelanos llevan esperando más de dos décadas desde tiempos del socialista Xaime Rei, está un poco más cerca de ser una realidad. El Concello de Redondela ya tiene en su poder el proyecto de ejecución de esta senda por el litoral elaborado por el estudio Naos Arquitectura. La actuación mejorará la movilidad peatonal en esta zona costera del interior de la ría de Vigo y creará un nuevo espacio de ocio para los ciudadanos de casi 4.000 metros cuadrados.

La alcaldesa Digna Rivas, con motivo de su visita esta semana a Madrid para asistir a la feria internacional de turismo, Fitur, mantuvo el jueves una reunión de trabajo en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la directora general de Costas, Ana María Oñoro, para exponerle los detalles de la actuación. «A resposta foi moi positiva xa que este proxecto do paseo de Cesantes está na liña da estratexia do ministerio para o futuro do litoral, cunha proposta sostible a nivel ambiental”, indica Rivas.

La actuación contempla una grada con vistas al mar. / FdV

Con esta actuación Redondela ganará un nuevo espacio para la ciudadanía, «ao tempo que protexemos a paisaxe e melloramos este entorno natural que ten un gran valor ecolóxico», apunta la responsable municipal. El paseo por el litoral permitirá a los vecinos desplazarse caminando o en bicicleta desde el centro de la villa redondelana hasta la playa de A Punta, evitando transitar por la carretera de Catapeixe, que en muchos tramos carece de aceras y es peligrosa para los peatones.

Próximas reuniones

La regidora destaca que la ejecución de esta obra se trata de una de sus «apostas persoais» para este mandato, y avanza que en los próximos días mantendrá reuniones de trabajo con la dirección de Costas del Estado en Pontevedra «para seguir avanzando neste proxecto» que, según afirma Rivas, «está cada vez máis cerca de facerse realidade».

El objetivo de la actuación es acondicionar el tramo junto a la playa para habilitar «un espazo dinámico» y fomentar una «vida saudable» a través de una senda paralela al mar. Así, los usuarios disfrutarán de un paseo por un medio natural apartado del tráfico con espacios para el deporte.

Con la construcción del paseo también se resolverá el problema que presentan los taludes que, con las mareas, sufren pequeños desprendimientos de terreno. También se preparará este tramo del litoral ante futuros episodios de subidas del nivel del mar. La senda será de jabre y cemento, con tramos de madera, piedra y hormigón pulido. Además contará con zonas de descanso a lo largo del recorrido y se plantarán especies vegetales autóctonas.

Suscríbete para seguir leyendo