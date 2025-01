O mellor teatro de Galicia volve a Gondomar de febreiro a abril

O auditorio municipal Lois Tobío de Gondomar será escenario das últimas montaxes das mellores compañías teatrais de Galicia en febreiro, marzo e abril. A exitosa peza «As que limpan», de A Panadaría, abrirá o telón do ciclo de teatro o vindeiro domingo, 2 de febreiro, ás 19.00. As entradas están dispoñibles a 5 euros na taquilla da web do Concello.

O domingo seguinte chegará ao mesmo lugar e á mesma hora unha obra xuvenil, «Desexo», de Talía Teatro. O 16 de febreiro, os rapaces gozarán do espectáculo «Os tres porquiños», de Educa Teatro. «Non pasarán», de Ártika Cía, chegará o 9 de marzo. O 23 de marzo será a quenda de «Feminíssimas», de De Ste Xeito Producións, e o 26 de abril, Sarabela Teatro porá en escena «A Cenicienta que non quería comer perdices».