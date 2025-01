La arquitectura implicada se cita en Tui

La arquitectura de Galicia se vistió de gala en un acto celebrado ayer tarde en Tui, al que asistieron 175 personas. La ciudad fue elegida para la entrega de los premios Gran de Area de las delegaciones del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) de Vigo, Ourense y Pontevedra. Contó con la presencia de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, y del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, entre otras personalidades.

Luciano Alfaya, decano del Colexio de Arquitectos, destacó el valor de la «arquitectura comprometida» con lo local que se galardonó en el certamen e hizo hincapié en que el colegio, que acaba de celebrar su 50 aniversario, está trabajando en la necesidad de que la profesión recupere sus honorarios para procurar una arquitectura de calidad. «Somos nosotros los que debemos sentar las bases de cómo construir, siendo la referencia esencial para la administración y los promotores privados», señaló.

Las autoridades presentes en el acto de entrega de los premios, ayer. / D.P.

La conselleira trasladó, en nombre del presidente de la Xunta, la felicitación a los doce premiados, por sus trabajos polivalentes, que dieron como fruto desde viviendas u oficinas hasta calles humanizadas o un área de recepción de un Ben de Interés Cultural. Destacó que son proyectos que se caracterizan «por el respeto al territorio, la innovación en los diseños y en el empleo de los materiales, la eficiencia energética o la sostenibilidad». Además puso en valor a la arquitectura como sector estratégico en la comunidad, «tanto para el desarrollo económico cómo para la garantía del bienestar social». El alcalde de Tui, por su parte, destacó, entre otras cuestiones, la importancia del trabajo de los arquitectos y arquitectas en la recuperación del Patrimonio Histórico de la ciudad resaltando que «hemos dado pasos acertados en la integración de Tui en el área Rexurbe, lo que posibilita que cada vez se rehabilite más vivienda» y habló el buen hacer general.

El acto fue abierto por el presidente de la delegación de Vigo del COAG, Manuel Martínez Carazo, que dio la bienvenida a la entrega de las distinciones que ya se convirtieron en la referencia de la difusión de la arquitectura entre la sociedad gallega, «al desbordarse los límites del ámbito profesional para llevar la arquitectura a todo el mundo, una maravillosa profesión que es un bien de interés general que modela el territorio que habitamos y afecta a la calidad de vida de las personas», aseguró.

Premiados

Los arquitectos premiados fueron: Carlos Álvarez Ávila por «Mellora e acondicionamento do «Carreiro do Rollo» en Salceda de Caselas; Mauro Lomba Martínez, por «Área de recepción de visitantes do BIC Muíños do Folón e do Picón», en O Rosal; Pablo López Prol, por «Rehabilitación Fondo de Vila», en Parada de Sil; Pablo Menéndez Paz por la «Rehabilitación edificio de vivenda colectiva», en la Rúa García Olloqui de Vigo; Alfonso Penela Fernández por «Catro cabanas», en Marín; Gabriel Alarcón Sabarís, por la «Rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar tradicional» Campañó (Pontevedra); Pablo Falcón Nóvoa por «Rehabilitación de pl. b e 1º en edificio para vivenda» en Ourense; Jorge Enríquez Méndez y Adrián Pinaque Alvite, por un estand de Coplant; Ramón Viéitez Rodríguez, Alberto Cebral Loureda y Brais Barreiro Carreira, por «Rehabilitación de vivenda unifamiliar» en Couso (Gondomar); Faustino Patiño Cambeiro y Juan Ignacio Prieto López, por «Vivenda unifamiliar» en Valadares (Vigo); Luciano González Domínguez y Miguel Estévez Gómez, por «Acondicionamento parcial de planta baixa para oficinas de produtora musical» en Pontecaldelas; y Alfredo Sirvent Silveira por «Vivenda unifamiliar aislada», en Nigrán.

Asistieron al acto la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas; la alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira, y el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (APROIN), Javier Garrido, entre otras.

