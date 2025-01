O epitafio da cantareira de Malvela, María Jesús Herrero, reivindicará a lingua galega

«A pesar de que as nosas parroquias adoitan ser galegofalantes, a presenza da lingua galega nos nosos camposantos é case nula», lamenta Eva Adega, integrante da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, unha entidade que traballa pola restauración da memoria lingüística nos cemiterios de toda Galicia a través do programa «En galego, agora e sempre». Dentro de este programa, a Asociación inaugurará esta tarde o primeiro epitafio en galego no camposanto da parroquia de Sanguiñeda, na honra á cantareira María Jesús Herrero Rodríguez, membro do grupo Malvela.

Foi a propia Asociación a que contactou coa familia de María Jesús Herrero para proporlle esta iniciativa, que «sabiamos que ía ser ben recibida», indica a profesora Eva Adega, recordando a contribución da cantareira á promoción do galego a través da música popular. Así, o acto, que comezará ás 16.30 horas na igrexa de Santa María de Sanguiñeda, consistirá na substitución da súa lápida por outra cun epitafio máis acaído, no que se recoñeza iso, a súa contribución á perpetuar a lingua galega.

Será a primeira lápida en galego do cemiterio de Sanguiñeda. Neste senso, Eva Adega expón que, de cada mil lápidas en Galicia, só unha está escrita en lingua galega; e, no caso das necrolóxicas, as cifras son aínda máis baixas.

Follas informativas

Coa intención de equilibrar os números, o programa «En galego, agora e sempre», organiza estes actos como xornadas didácticas, nas que reparten follas informativas nas que amosan á xente como deixar redactadas as súas últimas vontades, e tamén coma un recordo ás funerarias, para que teñan en conta o galego e non den por feito o castelán coma lingua preferente.

No acto intervirán, ademais de Eva Adega; a filla da homenaxeada, o párroco de Sanguiñeda, a alcaldesa de Mos, o secretario xeral da Lingua e Paca Adega, de Malvela, grupo que, xunto a Xistra de Coruxo, ofrecerán sendas actuacións musicais.

A Asociación xa fixo este tipo de actos en outros Concellos galegos. Un dos máis recentes foi na parroquia de Lira, en Salvaterra, co cambio ao galego da lápida de Luis Soutullo, «o gaiteiro de Lira», o pasado mes de novembro.

Suscríbete para seguir leyendo