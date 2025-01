La guerra del centro vecinal de Baíña se aviva en el juzgado

Los pleitos son parte de la historia reciente de la casa vecinal de la parroquia baionesa de Baíña y todo apunta que la batalla judicial que enfrenta a la comunidad de montes, propietaria del inmueble, con la Asociación Centro Cultural e Social de Baíña, la entidad que organizó sus actividades desde su inauguración en 2004 hasta 2020, no ha hecho más que empezar tras casi cinco años de conflicto. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Vigo abre la puerta a nuevos enfrentamientos.

El problema se desató tras el confinamiento. Una vez relajadas las restricciones sanitarias, la asociación cultural trató de recuperar las actividades en el centro y se encontró con que la comunidad de montes había cambiado la cerradura. El veto afectaba a su grupo folclórico Ardelume Integración, que reúne a 25 personas, más de la mitad con alguna discapacidad.

La comunidad de montes había aprobado en asamblea una modificación de su reglamento para obligar a todos los monitores que impartiesen actividades en el edificio a presentar su boletín de cotización a la seguridad social. La asociación nunca lo hizo con sus profesores y por ello la junta rectora de los comuneros decidió impedir que continuase en el inmueble, tal y como explicaba en su momento.

La asociación denunció a la comunidad de montes por cambiar la cerradura tras el confinamiento y los comuneros alegan que no justificó que los monitores estuviesen de alta en la Seguridad Social

La entidad cultural tuvo que trasladar sus sesiones pilates, gimnasia, cómic, memoria, etc a otros espacios como la antigua escuela infantil de O Burgo, que le cede el Concello de Baiona, y a trasladar los ensayos de Ardelume al colegio de Fontes. Su presidenta, Pilar Rodríguez, trató de que el asunto se abordase en la asamblea de la comunidad de montes. Tanto ella como los miembros del colectivo son vecinos, comuneros buena parte de ellos, por lo que considera que tienen derecho a hacer uso del inmueble. «Al no conseguir que el tema se tratase en la asamblea», Rodríguez acudió a los juzgados. Presentó una demanda en nombre de la asociación Centro Cultural e Social de Baíña y en nombre de Ardelume contra la comunidad de montes para exigir que se les permitiese utilizar el local.

Fallo judicial

La sentencia estima en parte su petición. En relación al grupo Ardelume, indica que la comunidad de montes «deberá permitirle la utilización de las instalaciones del centro cultural para hacer actuaciones e impartir clases de guitarra, gaita, percusión, canto y pandereta».

El juez argumenta que la directiva de los comuneros había concedido una autorización para ello en 2018 sin fecha de caducidad, por lo que se considera indefinida. A la Asociación Centro Cultural e Social de Baíña no le otorga la posibilidad de usar el edificio porque no existe ningún contrato que se lo permitiese. El que se firmó en su momento habría caducado.

Pilar Rodríguez avisa de que el grupo Ardelume acudirá acompañado de la Guardia Civil "por si no nos dejan entrar"

Pilar Rodríguez se mostraba ayer satisfecha del fallo judicial. «La comunidad de montes nos ha tenido cuatro años tirados en la calle y ha tenido que decirle un juez que nos deje entrar. Es inhumano lo que hicieron a un grupo de personas con discapacidad», afirma. Ahora prevé regresar con el grupo Ardelume al local. «Se lo comunicaremos primero a los comuneros y llamaremos a la Guardia Civil por si no nos dejan entrar», anuncia. El conflicto parece asegurado. Para que las actividades de la asociación puedan regresar también prevé tramitar un nuevo contrato con los comuneros.

"Nós deixaremos entrar a todo aquel que cumpra coas normas e esta señora non cumpriu", explica el presidente de la comunidad de montes

Pero la comunidad de montes ha recurrido la sentencia. Su presidente, Juan Domínguez, la considera errónea. «Un xuíz non nos pode obrigar a deixar entrar a ninguén. Nós deixaremos entrar a todo aquel que cumpra coas normas e esta señora non cumpriu», recuerda en alusión a Pilar Rodríguez. En cualquier caso, deja claro que no queda espacio ni horas libres para admitir más actividades. «Temos inglés, reforzo escolar, pilates, baile, actividades da parroquia... e non hai sito para nada máis», asegura.

