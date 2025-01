El diputado del PP que cuestionó las muertes en San Simón reconoce su error y pide disculpas

El diputado del PP por Ourense, José Luis Ferro, que generó una fuerte polémica al cuestionar que se produjesen muertes en la isla de San Simón mientras fue cárcel y campo de concentración durante el régimen franquista, pidió ayer disculpas por estas desafortunadas palabras durante el debate en Comisión de una iniciativa en el Parlamento gallego sobre la memoria democrática.

Ferro destaca que su trayectoria política «foi sempre indiscutiblemente democrática e conforme ao respecto aos dereitos humanos fundamentais» y considera que la polémica se debió a que su intervención fue sacada de contexto. «Sei e recoñezo publicamente que na Illa de San Simón morreron moitos represaliados, uns por fusilamentos, outros por falta de alimentos e outros por enfermidade», y aclara que a lo que se refirió es que en San Simón «non se deron mortes por ‘fusilamentos masivos’», como dijo durante el debate una diputada socialista.

«Quero transmitir o meu pesar por este malentendido e pola miña afirmación incompleta, que algúns están a utilizar de forma demagóxica. Pero tamén quero trasladar que no meu fuero interno estaba seguro de que as miñas palabras deran cumprida resposta ás falsas afirmacións que se fixeran na Comisión, pero á vista está que cometín un erro de expresión pola falta de concreción, que lamento fondamente», indica Ferro.

Disculpas sinceras

El diputado popular subraya que no es «ningún negacionista da represión franquista, senón todo o contrario», y reconoce que le están afectando «de xeito importante as acusacións que se están a facer sobre a miña persoa por un erro que recoñezo».

Por último afirma que en su ánimo «nunca estivo ferir a sensibilidade de ninguén, e moito menos a dos represaliados do franquismo e a dos seus familiares. Polo que, se alguén o entendeu así, pido as máis sinceras desculpas». Y señala que su origene político está en Celanova, «vila que ten un gran mosteiro que foi utilizado como prisión central polo franquismo e polo que pasaron 8.000 presos, a quen o Goberno do meu partido político lles fixo unha homenaxe».

El propio presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfornso Rueda, se refirió a la polémica generada por la intervención de Ferro sobre San Simón señalando que «este tipo de debates hai que deixalos aos historiadores».