La última fase de la humanización de Sabarís arrancará antes del verano

Los proyectos de humanización de la Xunta para Sabarís quedarán finalizados al fin a mediados de 2026, catorce años después de arrancar la primera fase en la Avenida Julián Valverde. La tercera y última –después de la segunda ejecutada en la calle Areas hace una década– arrancará antes del verano, según los cálculos que realizaba ayer el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, tras firmar en Santiago con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el convenio de colaboración por el que la Xunta financia los trabajos por importe de 1,8 millones de euros y el Concello de Baiona asume la titularidad del vial una vez finalizados.

Formalizado el acuerdo institucional, el proyecto saldrá a concurso público en breve y Almuiña espera que el proceso de contratación de las obras no se alargue demasiado para ponerlas en marcha «lo antes posible». «Si puede ser en mayo que no sea en junio», deja claro. No se esperará esta vez a después del verano para evitar el caos de tráfico al multiplicarse la población y el turismo en el municipio, ya que el plazo de ejecución es de doce meses en este caso y las obras coincidirían en el siguiente período estival.

Almuiña y la conselleira de Vivenda, tras firmar el convenio ayer acompañados de la directora xeral de Urbanismo y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas. / /

El regidor prevé informar a vecinos y comerciantes tanto de los detalles del proyecto como del cronograma de las obras en reuniones que se organizarán próximamente. «Convocaremos a los vecinos durante el proceso de licitación para mostrarles el proyecto, para que vean qué se va a hacer. Y una vez que tengamos la empresa contratada y sepamos cómo se van a organizar los trabajos, volveremos a reunirnos con ellos para informarlos sobre el proceso», recalca.

El proyecto ensanchará las aceras y dejará la calzada con 3,5 metros de ancho y sentido único hacia Baiona / Alba Villar

Sentido único hacia Baiona

Las obras transformarán el tramo pendiente de la principal travesía de Sabarís, 1,1 kilómetros desde la rotonda Santos Peralba hasta el cruce con la calle José Pereira Troncoso, para homogeneizarla con las fases anteriores en Julián Valverde y Areas. De manera que se ensancharán las aceras hasta un mínimo de 1,80 metros y la circulación quedará restringida a sentido único hacia Baiona en un carril de 3,5 metros. La obra incluye intervenciones de jardinería, la recuperación del entorno del mercado, la dotación de un total de 76 plazas de aparcamiento y el soterrado del cableado.

El proyecto prevé un tratamiento especial para el puente románico de Victoria Cadaval, que se limpiará y restaurará bajo supervisión de arqueólogos. Precisamente la reforma de esa plaza comenzó ayer. Operarios y maquinaria se desplegaron por el espacio y quedaron colocadas las vallas que delimitarán la zona de trabajo. La ejecución de este proyecto que financia en parte la Diputación y que el Concello ha adjudicado a la constructora Oresa por 464.700 euros, coincidirán con los de Porta do Sol, justo al lado. «Esperamos acabar en junio Victoria Cadaval para que coincidan como mucho un mes», explica Almuiña.

El mercadillo de los lunes se concentra en Julián Valverde El tradicional mercadillo de los lunes se verá afectado únicamente por la obra de Victoria Cadaval. Los puestos de la plaza han sido reubicados en huecos libres de Julián Valverde. No se espera, avanza el alcalde, que los trabajos de Porta do Sol afecten prácticamente a la feria.

