Los centros escolares de Redondela impulsan un reto para fomentar el gallego

Los centros escolares de Redondela, junto con el Concello, pondrán en marcha el próximo mes coincidiendo con el Día de Rosalía la actividad «Unha semaniña enteira», que tiene como objetivo fomentar el uso del gallego entre los jóvenes. Esta iniciativa, que surgió de los equipos de Normalización Lingüística de los institutos, propone al alumnado superar un reto: hablar gallego durante los siete días de la semana las 24 horas del día. Además se invita a participar a las distintas asociaciones y clubes deportivos del municipio redondelano."O obxectivo é contribuír ao uso do galego entre os máis novos e animar á poboación en xeral a empregar a nosa lingua”, explica la alcaldesa Digna Rivas.

El IES Chapela acogió la primera de las reuniones con la participación de los clubs de la parroquia. Todas las entidades deportivas chapelanas (Chapela CF, Club de Remo Chapela, Balonmán Chapela, Arealonga FS, Campito FS y CPA Arealonga) se sumaron a la campaña para promover entre sus equipos el uso del gallego durante esa semana. Los clubs también se comprometieron a promover esta iniciativa en sus redes sociales y en los carteles y publicidad de sus encuentros.

Los equipos de Normalización Lingüística valoraron de forma muy positiva la buena acogida de esta iniciativa entre las entidades deportivas de la parroquia “xa que son centos os rapaces e rapazas que adestran nas súas instalacións e verán reforzado ese impulso para o uso da lingua galega”. Durante los próximos días están previstas más reuniones con diferentes clubs, asociaciones y colectivos de Redondela y las diferentes parroquias “para que máis entidades se sumen tamén a esta campaña”, señala el concejal de Ensino y Deporte, Iván Valles. La alcaldesa confía en que retos como este sirvan “para normalizar o uso do galego en todos os ámbitos da sociedade” y reafirma el compromiso de su gobierno “para seguir colaborando en todas as iniciativas que se poñan e marcha a prol da lingua”.

Mala salud del gallego

Campañas de este tipo, que animen a la juventud a hablar en gallego, son muy necesarias “en vista da dificultade no uso oral da lingua galega por parte do alumnado”, tal como constata el profesorado de los institutos del municipio. No se trata de casos aislados. Un informe del Consello da Cultura Galega advierte que mientras en Cataluña y Euskadi la situación de sus lenguas es mejor entre las nuevas generaciones que en el conjunto de la población, en Galicia la tendencia es a la inversa: las personas en edad escolar son las que registran peores datos de competencia y uso del gallego. Este informe certifica el mal estado de salud y el complicado futuro de la lengua gallega en cuanto a su competencia; es decir, no solo en cuanto a su uso, sino a la incapacidad del alumnado a hablar correctamente y con soltura.