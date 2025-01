El PXOM de Redondela encarrila su fase final y se espera aprobar el próximo año

Redondela ya vislumbra algo de luz al final del largo túnel que supone la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM). La alcaldesa Digna Rivas asegura que desde el Concello se están cumpliendo con los plazos y los trámites administrativos que marca la Xunta para resolver el planeamiento urbanístico, una de las principales prioridades del gobierno local. Así, según explica la regidora, ya han mantenido distintas reuniones con el equipo redactor, que realizó una clasificación y análisis de todas las alegaciones presentadas durante el período de exposición pública. La responsable municipal confirma que han informado de la situación actual del plan al resto de grupos políticos de la corporación «como vimos facendo ao longo de todo este proceso administrativo», puntualiza Rivas.

El Concello ya ha emitido todos los informes para las distintas administraciones que tienen que informar el PXOM. En este primer trimestre del año se celebrarán reuniones con todos los departamentos autonómicas y estatales —direcciones generales de Urbanismo, Movilidad y Patrimonio de la Xunta, Augas de Galicia, Portos y Aviación Civil— para que emitan los informes necesarios. El objetivo es elaborar el documento final del planeamiento conforme a las propuestas de las diferentes administraciones. «Deste xeito poderemos axustar as demandas das alegacións presentadas durante a exposición pública», explica Rivas.

La alcaldesa señala que el PXOM es un documento «que fan os técnicos, non os políticos, en base á Lei do Solo de Galicia, e a Xunta é a que finalmente ten que aprobalo». La intención del gobierno redondelano es que el gobierno gallego «atenda as demandas e necesidades da veciñanza; queremos unha Redondela de futuro, na que as parroquias poidan medrar e contar cos servizos necesarios, e iso é que imos reclamar ante a Xunta», indica. Para ello, intentarán incorporar al Plan «todos los alegatos que técnicamente sea posible».

Una vez celebradas todas las reuniones técnicas se elaborará la propuesta final del PXOM y la memoria ambiental, que debe enviarse al servicio de Calidad Ambiental de la Xunta. Este organismo tendrá que emitir la Declaración Ambiental Estratégica. La previsión para realizar estos trámites y resolver las alegaciones, junto con el documento de aprobación provisional del PXOM por el pleno del Concello, sería el primer semestre del próximo año.