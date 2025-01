La Xunta acusa a Gondomar de poner trabas a su inversión en A Pasaxe

Una nueva pelea entre Xunta y Concello de Gondomar se suma a las dificultades que afronta el desarrollo de las obras que legalizarán al fin el polígono de A Pasaxe tras más de medio siglo de crecimiento al margen de la normativa urbanística y le permitirán crecer. Una de tantas. La anterior echó por tierra un plan millonario contra las recurrentes riadas y la de ahora parece poner en jaque las ayudas a los empresarios para afrontar los costes del proyecto. El desencuentro quedó escenificado ayer. La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, acusó al Ayuntamiento de obstaculizar la inversión de su departamento en el área industrial en un encuentro con comuneros y empresarios al que el alcalde, Paco Ferreira, dio plantón.

Hace años que el regidor viene reclamando públicamente al Ejecutivo autonómico financiación que ayude a los empresarios a afrontar los gastos de urbanización. Aseguró incluso en varias ocasiones a este diario negociar con la Consellería de Economía e Industria el sobrecoste de 2 millones generado al demorarse cuatro años el inicio de los trabajos desde la adjudicación. La titular del departamento convocó un encuentro ayer con empresarios y comunidad de montes —titular de buena parte de los terrenos— para aclarar la situación.

Lorenzana mostró el «absoluto compromiso de la Xunta de axudar e participar en parte do financiamento"

Acompañada de Margarita Ardao, directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial y presidenta de Xestur, el organismo que tutela y supervisa los polígonos industriales públicos, la conselleira analizó con los cerca de un centenar de asistentes posibles soluciones para acelerar el desarrollo del polígono y les mostró el «absoluto compromiso de la Xunta de axudar e participar en parte do financiamento. Queremos que os comuneiros e os empresarios coñezan de primeira man que imos financiar unha parte deses custos», explicó Lorenzana.

Pero el problema, manifestó, es que «levamos máis dun ano insistindo» para que el Concello remita el expediente, para saber «os custos exactos da execución da obra e para que nos diga se o proxecto é o idóneo para levalo a cabo». «Levamos máis dun ano insistindo», recalcó la conselleira, para que envíen la documentación «para poder asinar un convenio de colaboración e axudar a financiar ese sobrecusto e non obtivemos ningunha comunicación pola súa parte».

Un mes de plazo

Así que el departamento de Industria envió ayer mismo un nuevo requerimiento por escrito al Ayuntamiento en el que le da un plazo de un mes para que remita los documentos con el fin de planificar cuanto antes la inversión. El texto incide en que la información suministrada por el Concello hasta ahora «é parca e contraditoria» y desmiente incluso informaciones de prensa sobre su participación en el desarrollo del proyecto facilitadas por Ferreira. No obstante, ofrece de nuevo al Ayuntamiento la posibilidad de firmar un convenio «para contribuir ao cofinanciameto do suposto sobrecusto do proxecto de urbanización xa aprobado».

Regades y Ferreira, ayer, en el Concello. / /

Al encuentro con empresarios y comuneros estaban llamados los representantes de la Corporación municipal. Acudieron los portavoces de la oposición Paula Bouzós (PP), Antonio Araúxo (Manifesto Miñor) y Manuela Rodríguez (BNG). El alcalde no se presentó. Ayer tenía otra cita —se desconoce si programada o contraprogamada — para abordar también el desarrollo de A Pasaxe, pero de la fase 2, la que se ocupará de los 400.000 metros cuadrados de terrenos vacíos del polígono. Los de la fase 1 en obras son 200.000 y están ocupados por naves en su mayoría.

Zona Franca asegura reservar en su presupuesto 16 millones para el polígono

Ferreira se reunió en el consistorio con David Regades, delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que expropiará las parcelas para desarrollarlas y comercializarlas en el futuro. Ambos manifestaron que firmarán el convenio para ello en el primer trimestre del año y su comparecencia pública se produjo apenas 24 horas después de que el PP de Gondomar denunciase que el ente estatal carece de partidas en sus presupuestos para A Pasaxe. Desde el gabinete de Regades lo negaron e indicaron que son 16 millones los reservados este año y serán más en próximos ejercicios.