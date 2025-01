Manifesto inicia unha rolda de encontros cos veciños en Borreiros

Os membros de Manifesto Miñor poñen en marcha unha rolda de contactos coa veciñanza das parroquias para escoitar as súas demandas. A primeira xuntanza será en Borreiros este domingo ás 12.00 no centro cultural. Falarán do anteproxecto de seguridade vial da estrada e doutras problemáticas da parrroquia.