Una caravana de libros parte de Sabarís hacia toda Europa

Literatura española y gallega para españoles y gallegos o personas interesadas residentes en toda Europa. Es, en resumen, el nuevo proyecto de Nieves Loperena de Saá, la emprendedora cultural de Sabarís que lleva ocho años recorriendo los mercadillos de toda Galicia como librera ambulante a bordo de su Furgolibro. Ahora quiere ampliar horizontes y el vehículo se le quedaba pequeño. Con su nueva Libro-Caravan se marcha en dos semanas a recorrer el continente «con la misma filosofía de librería cultural ambulante».

Lo suyo es la aventura. Nieves, más conocida en el entorno como la Tía Ni, siempre ha sido una emprendedora de la cultura, lo que la convierte de por sí en toda una intrépida. «Si quisiera ganar dinero montaría una churrería o una fábrica de chorizos», bromea.

El proyecto se presenta mañana sábado al público en la librería Libraida de Gondomar

Realizadora de televisión de profesión, trabajó también en sus inicios en el mundo laboral como reportera gráfica y después se convirtió en editora durante dos décadas. Hace dieciocho años que es librera y anticuaria. Montó el Mercado de la Tía Ni inicialmente en Gaxate (A Lama-Pontevedra), un espacio en el que se venden libros al peso y toda clase de artículos vintage. Aquel proyecto cultural se trasladó en 2011 a Sabarís, pero regresó a su localidad de origen en 2016. Fue entonces cuando la Furgolibro echó a rodar por la comunidad.

Ahora va más allá en la hazaña y al riesgo económico añade el tour europeo. «Me apasiona viajar pero durante mucho tiempo no he podido por trabajo. Esto es una mezcla de viaje con proyecto cultural», señala. El año 2024 ha sido un punto de inflexión para ella. «Cumplí los 60 el 13 de noviembre y lo que quiero es reducir el volumen de trabajo, tienes que empezar a vivir más y trabajar menos», explica. Recordó que «muchas veces venían clientes extranjeros al Mercado de la Tía Ni o a la Furgolibro y me decían ‘¿por qué no vienes a vender libros en español?’ a sus países. Es difícil conseguirlos en el extranjero. Los gastos de envío son elevados». Así que fue dando forma al proyecto que mañana sábado presenta al público a las 11.30 horas en la librería Libraida de Gondomar.

Nieves Loperena está en contacto con academias y grupos de españoles para realizar actividades literarias allí por donde vaya

El vehículo será su casa y su librería a la vez, con capacidad para unos 500 libros. Mesas portátiles y una carpa complementan el almacén para sacar los ejemplares y exponerlos para la venta. Llevará «libros de todo tipo, en español y gallego, relacionados con España, Galicia y autores hispanoamericanos», explica. En sus estanterías habrá ejemplares de segunda mano y también nuevos. Sumará actividades como tertulias literarias, charlas en streaming con profesores y tertulianos españoles en cada lugar que así lo demande. Dispondrá de ordenador, impresora y monitor para las conexiones.

Prevé contactar con el Instituto Cervantes para ir de su mano a las ciudades donde tiene presencia y tiene ya citas programadas con academias de español y grupos de emigrantes o personas interesadas en la cultura nacional en distintos puntos. El primer destino será Cuenca y después partirá hacia Italia para parar en un pueblo próximo a Milan con el apoyo de una profesora de español. De allí se irá a Croacia, a Rumanía y luego a Chequia y a Polonia. Prevé trasladarse también a Finlandia, Suecia, Alemania y Francia, donde le espera una comunidad de amigos de Pornic, villa hermanada con Baiona.

Nieves Loperena e Irene Silva, la artista plástica que ha decorado la Libro-Caravana, charlan ante el vehículo.. / Alba Villar

Carrocería decorada por Irene Silva

La Libro-Caravan no solo transporta literatura. También lleva arte en su carrocería. La decoración es de la artista plástica Irene Silva, que ha plasmado el skyline de Sabarís en un lateral. En el otro, un mar de libros sostiene una figura del Quijote y un duende lector.

