Tumban el concurso millonario de la ayuda a domicilio en Nigrán

Al Concello de Nigrán se le atraganta la contratación de sus servicios más costosos. Hace apenas un mes que el gobierno municipal puso en suspenso la licitación del contrato de la basura, que se oferta por 33 millones de euros a diez años, al llevarla el PP a los juzgados después de no lograr echarla abajo por la vía administrativa. Ahora tendrá que repetir el concurso público del servicio de ayuda en el hogar porque el Tribunal de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) lo ha anulado.

El organismo adscrito a la Consellería de Facenda e Administración Pública da la razón a la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), que agrupa a empresas del sector de los cuidados y que presentó un recurso contra el procedimiento puesto en marcha en noviembre por parte del Ayuntamiento nigranés por 6,8 millones de euros a 5 años, una inversión de más del doble que la del contrato actual, de 530.000 euros al año, para ampliar las horas de atención y el número de beneficiarios y poner fin a la lista de espera de 29 grandes dependientes existente en la actualidad.

La entidad denunciante cuestiona los criterios de puntuación de las ofertas que recoge el pliego

Las compañías cuestionan los criterios de puntuación de las ofertas y el Tacgal ha estimado que no están justificados. Las empresas apuntan, por ejemplo, a mejoras que propone el pliego de condiciones como el servicio de limpieza de choque, podología, fisioterapia, peluquería o formación para las familias de las personas usuarias. El Tacgal secunda el argumento que las bases del concurso «obvian a avaliación de aspectos intrinsecamente relacionados coa forma de prestación dese servizo ás persoas, para centrarse nunha serie de prestacións complementarias». Considera que «se outorga unha importancia principal a aspectos accesorios, con ausencia de calquera análise sobre o propio servizo licitado» y exige «unha argumentación suficiente ao respecto do por qué se considera que por si mesmas poden integrar a totalidade da valoración da calidade do propio servizo».

La resolución del tribunal de contratación obliga al Ayuntamiento a empezar de nuevo con el procedimiento de contratación. El pliego elaborado por técnicos municipales contaba con el respaldo de todos los departamentos jurídicos y económicos —Secretaría, Intervención y Tesorería—, destaca el alcalde, Juan González, pero habrá que realizar otro. La nuevas bases mantendrán, asegura, la filosofía de mejoras, pero «incidirá en xustificalas, como pide o Tacgal».

"29 grandes dependentes terán que seguir agardando" La resolución del Tagcal es «errónea», a juicio del alcalde de Nigrán, Juan González. Su equipo repetirá el proceso desde el principio de la mano de los técnicos municipales, que «non entenden» los motivos de su anulación. Se trata de un golpe que retrasará, lamenta el regidor, las mejoras previstas en el servicio. «Sen dúbida elaboraremos uns novos pregos como indica o tribunal pero esto é un problema para nós porque o novo contrato plantexaba unha melloría moi importante nas condicións das traballadoras do servizo e para os usuarios». «Esta decisión que cremos errónea obríganos a dicirlle aos 29 grandes dependentes en lista de espera que terán que seguir agardando», lamenta.

