Rivas se suma a la protesta de SOS Sanidade Pública

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas,se suma a la convocatoria de la plataforma SOS Sanidade Pública que ha convocado hoy jueves, a las 19.00 horas, una manifestación en Vigo en defensa de la reconstrucción del área sanitaria y para pedir responsabilidades políticas por el «sobrecusto» del hospital Álvaro Cunqueiro. Rivas anima a los redondelanos a salir a la calle para «defender a saúde de todos e todas». La protesta partirá desde la praza de España de Vigo y se espera la presencia de miles de personas.

La regidora local explica que en el caso de Redondela, tanto el centro de salud de la villa como el de Chapela están sufriendo «un deterioro sistemático» en la atención que prestan a los ciudadanos. Una de sus críticas es que el Sergas no cubre las bajas o vacaciones de los facultativos, «o que supón longas lista de espera, con demoras de ata 18 días para unha consulta co médico de familia». En el caso de pediatría, los días que no hay especialista en el centro de salud de Chapela, los pacientes son derivados al ambulatorio de Redondela «co conseguinte trastorno para as familias e a saturación do servizo de Redondela, o que empeora a prestación sanitaria», tal como denunciaron también los colectivos del Consello Parroquial de Chapela.

La alcaldesa concuerda con la plataforma SOS Sanidade Pública, que califica como «moi grave» que se pagaran 470 millones de euros más a la sociedad concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, y que tras la reducción del proyecto, sea un hospital «máis pequeno que non responde as necesidades reais da poboación da área». Esto supone listas de espera más largas para consultas, pruebas e intervenciones cirúrgicas; cuadros de personal insuficientes; saturación de las urgencias y sobrecarga de los profesionales «mentres se invisten millóns para manter o convenio co hospital privado Povisa».