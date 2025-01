El BNG de Gondomar insta la inversión de 780.000 euros en saneamiento

«Lembrámoslle ao alcalde que non hai no noso concello nada máis prioritario que dotar de saneamento ás máis de 3.000 vivendas que non o teñen», recuerda la portavoz del BNG de Gondomar, Manuela Rodríguez. Por eso la formación frentista insta al gobierno municipal a destinar a este servicio la totalidad de la línea 1 del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, de 780.000 euros.

Se trata de una línea de ayudas que el organismo provincial elabora en el marco de lo previsto en la Lei de Bases do Réxime Local, que establece la obligación de las diputaciones de aprobar un plan de cooperación con los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Este año al Concello de Gondomar le corresponde un total de 1.115.000 euros, de los qe 780.000 corresponden a la línea 1, destinada a subvencionar inversiones en obras y servicios de competencia municipal.

El BNG tiene claro que «a totalidade debe ir para saneamento, sabemos que non resolverá a grave carencia e apenas chegará para un chisco, pero o que non se pode permitir é seguir sen priorizalo». El gobierno local tiene 3 meses para presentar proyectos. «Agardamos que fixera os deberes e xa os teña elaborados», recalca Rodríguez.