El Festival de Cans pierde a su icónica vecina Alicia Sánchez

Ni una vecina cualquiera ni una más de la aldea. Para los organizadores del Festival de Cans, Alicia Sánchez era un icono, una mujer emblemática que «será recordada por su carácter afable y su generosidad para ceder su finca y su galpón para coloquios y proyecciones".

Alicia Sánchez ha fallecido en Santiago de Compostela a escasos días de que cumpliese los 97 años. El comunicado emitido por el festival sobre su muerte está cargado de elogios hacia ella y lo que representaba para el festival. «Tanto el galpón como la finca de Alicia fueron convirtiéndose en espacios míticos del festival, en parte debido a que su propietaria disfrutaba recibiendo gente». Entre los conocidos cineastas que se pasaron por las citadas propiedades de Alicia figuran algunos de los principales nombres del cine contemporáneo de España, como Fernando León de Aranoa, José Luis Cuerda, así como actrices y actores como Leonor Watling, Tristán Ulloa o Karra Elejalde.

En la finca de Alicia también actuaron artistas como Iván Ferreiro o Depresdo mientras que en su galpón hicieron presentaciones otros grades creadores como Rodrigo Sorogoyen o Manuel Martín Cuenca. «Alicia era unha das nosas. Aínda que nos últimos anos non vivía en Cans, deixábanos as chaves para dispoñer da casa durante o ano. O seu jalpón, a súa adega ou o seu faiado eran almacéns do festival durante o ano», explica en el comunicado el director del certamen, Alfonso Pato.

Alicia Sánchez, entre José Pintas y Alfonso Pato. / Alba Villar

Lugar de multitud de anécdotas

A lo largo de las diferentes ediciones del festival tuvieron lugar en casa de Alicia multitud de anécdotas, como esta: «Desde que artistas como Tony Lomba ou Sés foran cantar con ela ao seu balcón, ata que prestase a súa habitación para que o líder de Def Con Dos, César Strawberry, poidese botar unha sesta na súa cama».

Pese a no vivir ya en Cans, Alicia siempre era invitada a hacer la primera presentación de la imagen del festival en Santiago, donde residía desde estos últimos años, y a lucir la primera camiseta de cada edición. «Alicia Sánchez converteuse ano tras ano nunha imaxe icónica do festival ao aparecer en camisolas co lema 'Alicia Calidade' ou ser unha das imaxes de maiores da aldea que Estrella Galicia elixiiu para facer lonas xigantes co lema “A Resistencia” e incluso para rodar un spot publicitario», apuntan desde la organización. Y a consecuencia de este protagonismo, sus apariciones en prense y televisión aumentaron hasta ganar una populariddad más allá de la aldea, de ahí que cada año la visitaran multitud de personas durante la celebración del certamen.

Según cuentan desde el festival, la vida de Alicia Sánchez fue la de muchas mujeres de su generación. Tuvo que sacar a su familia adelante tras emigrar con su marido a Venezuela, donde todavía reside uno de sus hijos.

Hace ya algunos meses que la casa de Alicia cambió de propietario. Fue vendida a una familia recién llegada a la aldea con la que los organizadores del Festival de Cans están en contacto para continuar celebrando proyecciones en el mítico galón. El certamen, que el próximo mayo llegará a su vigésimo segunda edición, acaba de abrir el plazo de inscripción de obras. Su intención es preservar la memoria de una de sus históricas vecinas y ya avanzan que habrá un acto especial para honrar la memoria de Alicia Sánchez.