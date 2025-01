El centro de salud de Porriño realizará tratamientos oncológicos

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, visitó ayer las nuevas instalaciones del centro de salud de Porriño, una infraestructura que, con su reforma y ampliación, supone un salto de calidad en la atención sanitaria de atención primaria para los vecinos y vecinas del municipio. Además, gracias a esta obra, el centro de salud de Porriño podrá realizar este mes de enero tratamientos oncológicos, lo que evitará los traslados a Vigo para muchos de los pacientes.

Acompañado por el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo; la concejala de Sanidad, Teresa Veloso; el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada; y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, el responsable autonómico de Sanidad subrayó la importancia de una actuación en la que la Xunta invirtió un total de 6,2 millones de euros, entre obra y equipamiento, y con la que optimizará la asistencia que el Servizo Galego de Saúde le presta a los vecinos y vecinas de Porriño.

Caamaño destacó que se trata de una actuación con la que se alcanzó «un resultado muy satisfactorio» gracias a la excelente colaboración entre Xunta y Concello, y subrayó la significativa mejora que supondrá para sus usuarios y profesionales, así como el carácter sostenible de los materiales empleados en esta construcción.

Cinco consultas

Tras estas obras, el centro de salud de Porriño amplía en 1.100 metros cuadrados su superficie, alcanzando ahora los 2.700 metros cuadrados. Cuenta con un nuevo volumen de tres plantas que acoge un nuevo PAC dotado con cinco consultas, tres de medicina y dos de enfermería, además de una nueva sala de reanimación y un área de fisioterapia, entre otros espacios.

«Reformamos el centro de salud original, modernizándolo y reordenando sus espacios», explicó Caamaño, destacando también la adquisición de tecnología sanitaria y nuevos equipos clínicos para este centro, a los que la Xunta destinó una partida de 600.000 euros.

Por su parte, el alcalde agradeció tanto la «importantísima inversión de la Xunta» como, en especial, «el esfuerzo del personal del centro de salud, sin ellos no sería posible llevar a cabo estas mejoras». «Durante los casi dos años de obras no pararon su actividad ni un solo día y no aplazaron ninguna cita, y ese esfuerzo que hicieron por seguir prestando atención a los usuarios e usuarias e encomiable», recalcó Lorenzo.

