Soutomaior mejora la seguridad vial en la carretera de Romariz a Comboa

El gobierno local de Soutomaior reforzará la seguridad vial en la carretera que une los barrios de Romariz y Comboa. Se trata de un vial en el centro de la parroquia de Soutomaior que soporta un considerable tráfico de vehículos, sobre todo en la época estival tanto de los vecinos de los dos barrios como de visitantes de otros municipios que se acercan hasta la playa fluvial de A Veiguiña Larga, la más importante de la parroquia de Soutomaior.

El proyecto de la actuación, que fue redactado por InfoUrban, contempla la repavimentación y adecuación del vial, conocido como rúa da Ponte. Además del reasfaltado, también se llevarán a cabo tareas de mantenimiento y limpieza de las márgenes de la calzada y de su entorno. Asimismo, la obra incluye la implantación de medidas para reducir la velocidad de los vehículos como resaltes (conocidos como «lombos»), con el fin de garantizar la seguridad de los peatones que residen en las viviendas situadas a ambos lados de la carretera. El gobierno local invertirá 40.000 euros de fondos propios en el arreglo y las mejoras del vial.

Esta importante actuación en el barrio de Romariz se suma las realizadas en el barrio desde el comienzo del mandato, como el arreglo de la fuente de San Benito, el pintado de plazas de aparcamiento en la calzada entre Comboa y Romariz o la reparación de un hundimiento en una de las aceras de esta misma carretera.

Obra importante

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destaca que «esta é unha obra importante coa que damos un mellor servizo aos centos de persoas que fan uso desta estrada, ao tempo que melloramos a seguridade viaria tanto para os veciños que viven arredor dela como para todas as persoas [maioritariamente xente maior e adolescentes], que a percorren a pé para achegarse ata a Veiguiña Longa».

El regidor local pone de manifiesto que “seguimos coidando dos nosos barrios e do noso rural, atendendo as peticións dos veciños no día a día e desenvolvendo o noso proxecto, no que as persoas son o centro e non deixamos a ninguén atrás. Así o reflicten os 400.000 euros de investimentos en fondos propios realizados en 2024 e os outros 400.000 que imos destinar este ano. Se a isto lle sumamos máis de millón e medio de euros, Soutomaior vai destinar este ano 2 millóns a mellorar a vida dos veciños».

