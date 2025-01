El archivo audiovisual se amplía con 30 fotos antiguas de Chapela

El archivo audiovisual del Concello de Redondela inicia el año con una ampliación de sus fondos gracias a la cesión de una treintena de imágenes antiguas de la colección familiar de José Luis Piñeiro y Pilar Pazó, vecinos de Chapela, animados por su nieto David Villar. Algunas fotografías tienen casi un siglo de historia, ya que van desde los años treinta hasta los setenta del siglo pasado.

Las instantáneas recogen celebraciones familiares, bodas o fiestas patronales de Chapela como la que se celebra en honor a la Virxe do Carmen. Todas las fotografías fueron digitalizadas por el archivo municipal y la pueden consultarse tanto en las redes sociales coma en papel en las dependencias municipales del propio archivo. Para consultalas en internet se puede realizar a través de Instagram, de Facebook o del blog del Arquivo Audiovisual Municipal. Las fotografías originales fueron devueltas a los propietarios junto con un dispositivo con la copia también digital de las imágenes.

Fotos de las parroquias

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, recibió a los donantes a los que agradeció su gesto y animó a los ciudadanos “a seguir este exemplo e facilitar ao arquivo municipal imaxes que poidan ter nas súas casas sobre oficios, tradicións ou celebracións para seguir ampliado o fondo audiovisual do Concello”. La regidora hizo un llamamiento especialmente “aos veciños das parroquias, porque notamos nos nosos fondos unha carencia de fotografías das distintas parroquias, por iso lles pedimos aos que teñan imaxes antigas que se poñan en contacto co arquivo municipal». Las fotografías seguirán estando en las casas de sus propietarios, “pero haberá unha copia custodiada no Concello que coidará da súa conservación e transmisión ás xeracións vindeiras”.

Con esta incorporación el fondo audiovisual cuenta ya con más de 77.400 imágenes.

