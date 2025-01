Un viaje foto a foto por las fiestas de O Rosal

2025 llega cargado de tradición e identidad para O Rosal. El Concello vuelve a ofrecer a los vecinos de forma gratuita su tradicional calendario anual, que llega a su quinta edición con un auténtico recorrido visual por las fiestas del municipio. A través de la mirada de seis fotógrafos locales, el almanaque de este año muestra la riqueza cultural y festiva que define los barrios y parroquias rosaleiras.

«Este calendario es mucho más que un regalo de Navidad, es un testimonio visual de nuestra identidad como municipio. A través de las imágenes que capturan nuestras fiestas podemos ver y sentir la fuerza de nuestras tradiciones», subrayó la alcaldesa, Ánxela Fernández. La regidora quiso dar las gracias a los fotógrafos participantes «por acercar sus lentes y su sensibilidad para plasmar la esencia de cada una de nuestras fiestas».

Cada mes el calendario representa una fiesta diferente del municipio, ofreciendo una experiencia visual única por algunas de las celebraciones más emblemáticas de O Rosal. El almanaque es un compendio visual que capta la energía, los colores y los movimientos desde el Entroido de Novás hasta la San Silvestre, pasando por la feria del vino, la fiesta del Pilar o las de Fornelos, San Xián, San Miguel, la fiesta de la salud, San Xián, Martín, La Magdalena, San Miguel, San Gregorio o la romería de San Martiño. No obstante, no están todas, ya que algunas coinciden en el mismo mes y no se han podido por tanto incluir en un almanaque anual que ya se ha convertido en tradición en O Rosal.

Visión íntima

Las imágenes fueron tomadas por los fotógrafos rosaleiros Alberte Pereira, Luis Dorado, Fernando Carrera, Emilio Baz, Ana María González Pombal y Jesús Domínguez, que supieron captar con precisión el espíritu de cada una de las fiestas. Su mirada única acerca una visión íntima y auténtica de las festividades que dan vida a O Rosal.

En total serán 2.500 ejemplares que empezaron ya a repartir de forma gratuita los Reyes Magos el pasado 4 de enero durante su visita a los barrios. Además, los calendarios también estarán disponibles en el Concello para todas aquellas personas que deseen obtener uno.

La alcaldesa destacó que «a lo largo de cinco ediciones, este calendario se consolidó como una herramienta para preservar y divulgar nuestro entorno, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones». «Y en esta edición, también es una forma de reconocer el trabajo de nuestros vecinos, que son los que realmente mantienen vivas estas fiestas y tradiciones», añadió Ánxela Fernández.

Suscríbete para seguir leyendo