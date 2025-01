La feria de Reyes pierde fuelle

La previsión de lluvias provocó ayer una menor afluencia de gente en la feria de Reyes de Redondela, la más importante del año. Una cita en la que los vendedores tradicionalmente suelen realizar una buena caja, puesto que al coincidir con festivo siempre atrae a miles de clientes de otros municipios, supuso una decepcionante jornada para muchos de los feriantes, que no alcanzaron sus previsiones de ventas.

«Ha sido una jornada bastante tranquila en comparación con otras ediciones, en las que esta feria estaba abarrotada durante toda la mañana. No sé si fue la amenaza de lluvia que desanimó a la gente o que la economía no está muy boyante, pero la realidad es que no vino tanta gente como en años pasados», señala Ramiro Torrón, desde su puesto de productos cárnicos llegado desde Pontevedra. Pese a ello, en momentos puntuales la clientela se amontonaba ante su stand atraídos por la calidad de sus chorizos, jamones, quesos y mieles artesanales, entre otros artículos.

Ambiente en la feria de Reyes, ayer, en Redondela. / PABLO H. GAMARRA

A escasos metros, Loli Míguez también confirma la caída de ventas en su puesto de panadería, procedente de Soutomaior. Cerca de las dos de la tarde aún tenía distintas variedades de pan de maíz, cuando otros años a esas horas ya había despachado casi toda la mercancía. «Se notó menos movimiento, fue un día flojo quizás por el tiempo. Aunque finalmente no fue tan lluviosa, salvo unos chaparrones sobre las diez de la mañana, aunque eso pudo desanimar a muchos», lamenta.

Los puestos de alimentación, pese a todo, pudieron capear la jornada. Quienes más notaron el descenso de las ventas fueron los dedicados al textil. Luis Jiménez, «Candy», acudió desde Ponteareas con su puesto de lencería y ropa interior. «El día fue muy malo, no se vendió casi nada, solo algunos pijamas, pero poca cosa. El tiempo no ayudó, pero hubo momentos en los que había bastante gente, aunque venían más a pasear que a comprar. La venta ambulante lleva años en retroceso, cada vez se vende menos, quizás porque la gente tiene menos capacidad económica o por la competencia de las grandes superficies y la venta online», indica Candy.

Otro de los vendedores de la feria, Víctor Freire, también notó una caída de ventas en su floristería, con la que llegó desde Vigo. «Despachamos plantas variadas, sobre todo orquídeas y anthurium, pero menos que otros años. Fue una jornada floja», apunta.

Suscríbete para seguir leyendo