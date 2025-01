La pura raza pasta en As Neves

Dos potras criadas en el Concello de As Neves son desde hace unas semanas campeona y subcampeona en la categoría de potros y potras del Campeonato Oficial de Caballos y Yeguas de pura raza Galega, que organiza la Asociación de criadores del caballo de pura raza Gallega (Puraga).

Los animales son propiedad del criador ponteareano Fernando Groba Bouza, que dedica muchas horas a la semana al cuidado de ambas, tarea que compatibiliza con su profesión de filólogo y profesor.

Raiana do Couto, es un ejemplar de dos años nacido y criado en el municipio nevense, y fue galardonada con el distintivo de Campeona Galega al ganar cuatro de las seis pruebas oficiales que se celebraron durante 2024 en los ayuntamientos de O Valadouro, Barreiros, Silleda, Mondoñedo, Muras y Foz. Hija de Lua VII (varias veces subcampeona en el campeonato) y Alecrín y nieta de Tropezón (varias veces subcampeón y uno de los primeros ejemplares en tener los padres registrados en el Libro Fundacional de la raza), se hizo con el primer puesto en los certámenes de O Valadouro, Silleda, Muras y Foz y, con el tercero, de Barreiros.

Por su parte, su compañera de ganadería Mora da Laxe, una potra de un año de edad de pura raza Galega de tercera generación (con los dos padres y los cuatro abuelos inscritos) –que nació en los montes de Esteiro (en Muros) pero creció en tierras del Condado–, consiguió el subcampeonato al presentarse a tres de las seis pruebas y al alcanzar dos segundos puestos en Mondoñedo y Muras y el tercero en la final de Foz.

Fernando Groba, es un apasionado de los caballos. No solo por tener una infancia y una adolescencia muy vinculada con los que tenían sus padres en casa (entre ellos, dos yeguas del país que habían sido traídas de potras del curro de la Paradanta; «unha delas –a Gitana, coa que maior conexión tiven– dicían que era unha burra do país auténtica, unha yegua de raza Galega», afirma. Posteriormente cuando estaba en Santiago de Compostela trabajando de becario en el Instituto da Lengua Gallega, «decidín reconectar con eles e, facendo un traballo para un curso de Microsoft Powerpoint na USC, atopei información na rede sobre a existencia dunha raza de cabalo de pura raza Galega, sobre a Asociación Pura Raza Cabalo Galego e sobre a existencia dun Centro de Referencia destes animais en Boqueixón». «Así que, unha tarde, achegueime a coñecer o centro, a asociación e algúns sementais. E, de alí a unhas semanas, estaba indo cara a Teixeiro (Curtis) no coche cun irmán meu e cun remolque prestado por un veciño a buscar unha poldra dun aniño, a miña primeira besta PRG rexistrada, Lúa VII, que criei e coidei 17 anos e que é nai da Lenda e da Raiana do Couto». Después de Lúa, llegaron Furia VI (comprada en el curro de Pedroso de A Caniza), Alecrín (comprado en la Feria del Apóstol pero originario de Narón) y Moro do Couto (hijo de un campeón de morfología, Vilariño).

38.000 expresiones

Groba, que además recogió en un trabajo científico, casi 38.000 términos y expresiones propias del gallego para referirse a los caballos, cuenta con cuatro ejemplares.

El caballo de pura raza Galega, que es exactamente la misma que la raza portuguesa denominada garrana (cuyo registro fue anterior al caballo gallego) y que la asturiana llamada arturcona, es una raza ambiental que se forjó en la orografía montañosa del noroeste peninsular. Son animales cuyo sistema de cría se hacía (y aún se hace mayoritariamente) en régimen de libertad en los montes y sierras de Galicia, donde la vegetación, el clima y los depredadores (especialmente el lobo) fue dejando solo aquellos animales que mejor resistían aquellas condiciones de vida.

